Driftsätt Alexandrie med en klicksinstallation.
Självhostad kunskapsbas med utökad Markdown, fulltextsökning och detaljerade behörigheter per dokument.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Alexandrie
Alexandrie är en självhostad kunskapsbas- och dokumentationsplattform byggd med Go och Nuxt 4. Den erbjuder en avancerad Markdown-redigerare med KaTeX matematiska uttryck, färgade utropsrutor och ett kommandocenter för fulltextsökning i alla dina dokument. Ett femnivåers behörighetssystem per dokument låter dig hålla vissa anteckningar privata, dela andra med ditt team och publicera valda sidor offentligt – allt från en enda installation.
Att självhosta Alexandrie håller dina dokument, anteckningar och uppladdade filer på infrastruktur du kontrollerar. Den inbyggda S3-kompatibla objektlagringen hanterar filuppladdningar utan en extern tjänst, och säkerhetskopiering och återställning med ett klick låter dig skydda hela kunskapsbasen utan manuella databasexporter.
Viktiga funktioner i Alexandrie
Utökad Markdown-redigerare
Skriv med KaTeX matematiska uttryck, färgade markeringsrutor och rika inbäddningar med en CodeMirror 6-redigerare som är utformad för strukturerad dokumentation.
Femnivåbehörigheter
Tilldela detaljerade åtkomstnivåer per dokument — från helt privata till offentligt läsbara — så att samma installation kan hantera personliga anteckningar, teamwikis och offentliga dokument samtidigt.
Fulltextkommandsökning
Ett tangentbordsdrivet kommandocenter söker igenom alla dina dokument direkt, vilket gör stora kunskapsbaser navigerbara utan manuell bläddring i mappar.
Inbyggd fillagring
En integrerad S3-kompatibel objektlagring hanterar filuppladdningar och mediebilagor utan att kräva en extern lagringstjänst eller ett CDN-konto.
SSO och OIDC inloggning
Autentisera med Google, GitHub, Microsoft eller Discord via OIDC, vilket eliminerar behovet av att hantera separata användarkonton för varje teammedlem.
Varför köra Alexandrie på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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