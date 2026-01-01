Alexandrie är en självhostad kunskapsbas- och dokumentationsplattform byggd med Go och Nuxt 4. Den erbjuder en avancerad Markdown-redigerare med KaTeX matematiska uttryck, färgade utropsrutor och ett kommandocenter för fulltextsökning i alla dina dokument. Ett femnivåers behörighetssystem per dokument låter dig hålla vissa anteckningar privata, dela andra med ditt team och publicera valda sidor offentligt – allt från en enda installation.

Att självhosta Alexandrie håller dina dokument, anteckningar och uppladdade filer på infrastruktur du kontrollerar. Den inbyggda S3-kompatibla objektlagringen hanterar filuppladdningar utan en extern tjänst, och säkerhetskopiering och återställning med ett klick låter dig skydda hela kunskapsbasen utan manuella databasexporter.