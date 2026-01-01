Adminer är ett PHP-databasadministrationsverktyg i en enda fil som erbjuder omfattande administrationsfunktioner för över 11 databassystem – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB och fler – via ett enhetligt webbgränssnitt. Ursprungligen skapade man Adminer som ett smidigare alternativ till phpMyAdmin, och det kräver ingen komplex installation samt är redo att användas direkt efter driftsättning.

Trots sin minimala storlek täcker Adminer hela spektrumet av databasoperationer: att bläddra och redigera poster, köra SQL-frågor med syntaxmarkering, hantera användare och behörigheter, importera och exportera data och visa schemarelationer. Dess rena design gör det lika användbart för snabb felsökning under utveckling och rutinmässig administration i produktionsmiljöer.