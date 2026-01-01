Installera Adminer med ettklicksinstallation.
Lättviktigt och komplett databasadministrationsverktyg som stöder MySQL, PostgreSQL, SQLite och ytterligare 8 system.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Adminer
Adminer är ett PHP-databasadministrationsverktyg i en enda fil som erbjuder omfattande administrationsfunktioner för över 11 databassystem – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB och fler – via ett enhetligt webbgränssnitt. Ursprungligen skapade man Adminer som ett smidigare alternativ till phpMyAdmin, och det kräver ingen komplex installation samt är redo att användas direkt efter driftsättning.
Trots sin minimala storlek täcker Adminer hela spektrumet av databasoperationer: att bläddra och redigera poster, köra SQL-frågor med syntaxmarkering, hantera användare och behörigheter, importera och exportera data och visa schemarelationer. Dess rena design gör det lika användbart för snabb felsökning under utveckling och rutinmässig administration i produktionsmiljöer.
Viktiga funktioner i Adminer
11+ databassystem
Hantera MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB och mer från ett enda gränssnitt, vilket eliminerar behovet av att underhålla separata verktyg för varje databastyp.
Omedelbar distribuering
Adminer levereras som en enda PHP-fil utan andra beroenden än en webbserver och kan användas omedelbart efter lansering utan konfigurationskostnader.
SQL frågeredigerare
Kör anpassade SQL-frågor med syntaxmarkering och strukturerade resultat, vilket gör det enkelt att granska data, felsöka frågor eller utföra engångsmigreringar.
Import och export
Importera och exportera data i SQL- och CSV-format för säkerhetskopior, migreringar och delning av data med externa verktyg eller teammedlemmar.
Användar- och behörighetshantering
Skapa, ändra och ta bort databasanvändare och deras behörigheter direkt från webbgränssnittet. Du slipper därmed kommandoradsåtkomst vid rutinmässiga ändringar av åtkomstkontroll.
Varför köra Adminer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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