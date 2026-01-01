Visual Studio Code Server tar med sig hela VS Code-utvecklingsmiljön till vilken webbläsare som helst. Få åtkomst till dina tillägg, IntelliSense, integrerade terminal, Git-verktyg och debugger från vilken enhet som helst utan att installera programvara lokalt — din utvecklingsmiljö finns på din VPS och är alltid redo.

Att själv hosta VS Code Server på en VPS innebär att projekt och konfigurationer finns kvar mellan sessioner och är tillgängliga från vilken maskin som helst. Den alltid aktiva servermiljön är idealisk för parprogrammering över webben, molnutvecklingsarbetsflöden eller för att koda från enheter där det inte är praktiskt att installera VS Code.