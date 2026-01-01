Installera Visual Studio Code Server med en ettklicksinstallation.
Kör VS Code fullt ut i din webbläsare var som helst ifrån, med tillägg, felsökning, Git och en integrerad terminal.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server tar med sig hela VS Code-utvecklingsmiljön till vilken webbläsare som helst. Få åtkomst till dina tillägg, IntelliSense, integrerade terminal, Git-verktyg och debugger från vilken enhet som helst utan att installera programvara lokalt — din utvecklingsmiljö finns på din VPS och är alltid redo.
Att själv hosta VS Code Server på en VPS innebär att projekt och konfigurationer finns kvar mellan sessioner och är tillgängliga från vilken maskin som helst. Den alltid aktiva servermiljön är idealisk för parprogrammering över webben, molnutvecklingsarbetsflöden eller för att koda från enheter där det inte är praktiskt att installera VS Code.
Viktiga funktioner i Visual Studio Code Server
Fullständig VS Code i webbläsaren
Få tillgång till hela VS Code-upplevelsen, inklusive tillägg, teman, tangentbindningar och inställningar, från vilken webbläsarflik som helst.
Stöd för tillägg
Installera och kör VS Code-tillägg på serversidan, inklusive språkservrar, linters, formaterare och felsökare.
Integrerad terminal
Kör shell-kommandon, byggverktyg och skript direkt i webbläsarens terminal, ansluten till din VPS-miljö.
Git-integration
Hantera repositorier, skapa commits, granska diffar och hantera sammanslagningskonflikter med hjälp av VS Codes inbyggda Git-verktyg.
Beständig arbetsyta
Projekt, inställningar och tillägg består mellan sessioner på din VPS så att du fortsätter exakt där du slutade.
Varför köra Visual Studio Code Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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