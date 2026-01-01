Installera Pelican Panel med en klicksinstallation.
Modern hanteringspanel för spelservrar med öppen källkod och efterföljare till Pterodactyl, byggd för snabb driftsättning och intuitiv administration.
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Vad du kan bygga med Pelican Panel
Pelican Panel är en community-driven fork och modernisering av Pterodactyl, omskriven på den senaste Laravel- och Filament-stacken för att leverera en snabbare administratörsupplevelse, en inbyggd webbinstallerare och ett plugin-system för att utöka panelen utan att förgrena kodbasen. Den medföljande Wings-daemonen provisionerar varje spelserver i sin egen isolerade Docker-container, vilket håller resurserna inneslutna och värden säker.
Självhostning av Pelican tar bort avgifterna per server för hanterad spelhosting och ger operatörer full kontroll över varumärkesprofilering, autentisering, eggs och databaslagring. Denna distribution inkluderar panelen tillsammans med MariaDB och Redis – du installerar Wings separat på varje nod som kör spelserverar.
Viktiga funktioner i Pelican Panel
Förstagångs webbinstallationsprogram
Guidad webbläsarbaserad installationsguide vägleder dig genom databasinställningar och skapande av administratör vid första besöket – ingen shell-åtkomst behövs.
Docker serverisolering
Wings-daemonen hanterar dedikerade containrar där spelservrar är aktiva, vilket förhindrar resurskonflikter och begränsar skadeomfånget om en angripare komprometterar en server.
Pluginsystem
Inbyggd pluginladdare låter administratörer installera Composer- och Yarn-paket direkt från panelen för att utöka funktionaliteten utan att förgrena källkoden.
Modern Filament UI
Ombyggt administratörsgränssnitt baserat på Filament levererar snabbare sidladdningar, konsolutdata i realtid och ett renare arbetsflöde än äldre Pterodactyl-paneler.
Pterodactyl-kompatibel
Importerar befintliga Pterodactyl-ägg och nodkonfigurationer så att operatörer kan migrera till Pelican utan att bygga upp sitt spelserverbibliotek från grunden.
OAuth och SSO
Stöder externa autentiseringsleverantörer och tvåfaktorsautentisering, så att team kan centralisera åtkomstkontrollen för infrastruktursverktyg.
Varför köra Pelican Panel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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