Pelican Panel är en community-driven fork och modernisering av Pterodactyl, omskriven på den senaste Laravel- och Filament-stacken för att leverera en snabbare administratörsupplevelse, en inbyggd webbinstallerare och ett plugin-system för att utöka panelen utan att förgrena kodbasen. Den medföljande Wings-daemonen provisionerar varje spelserver i sin egen isolerade Docker-container, vilket håller resurserna inneslutna och värden säker.

Självhostning av Pelican tar bort avgifterna per server för hanterad spelhosting och ger operatörer full kontroll över varumärkesprofilering, autentisering, eggs och databaslagring. Denna distribution inkluderar panelen tillsammans med MariaDB och Redis – du installerar Wings separat på varje nod som kör spelserverar.