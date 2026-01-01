Installera SillyTavern med en klicksinstallation.
Ett LLM-gränssnitt för kraftanvändare som förenar dussintals AI-backendar för text, bild och röst i ett enda chattgränssnitt.
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Vad du kan bygga med SillyTavern
SillyTavern är ett lokalt gränssnitt med öppen källkod som låter avancerade användare chatta med AI-karaktärer över praktiskt taget alla större LLM-backendar, inklusive OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI och lokalt hostade modeller. Till skillnad från leverantörsspecifika chattappar fokuserar det på karaktärsdrivna konversationer, långa rollspel och kreativt skrivande, med djupgående kontroll över prompter, samlingsparametrar och kontexthantering.
Att själv hosta SillyTavern på din egen VPS håller varje chattlogg, karaktärskort och lorebook privat för ditt konto, låter dig byta leverantörer fritt och tar bort konversationsgränserna och innehållsfiltren som införts av hostade alternativ. API-nycklar för externa modeller stannar på din server istället för att klistras in i ett tredjeparts-UI.
Viktiga funktioner i SillyTavern
Multi-backend-stöd
Anslut OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI och lokala modellservrar via ett gränssnitt utan att behöva hantera separata klienter för varje leverantör.
Karaktärskort
Importera, redigera och dela PNG-inbäddade karaktärskort med personor, exempeldialog och personlighetsdrag som driver konsekventa svar i karaktär.
Gruppchattar
Kör konversationer med flera AI-karaktärer i en enda tråd, med konfigurerbar turordning och genereringsinställningar per karaktär för förgrenande berättelser.
Världsinfo och loreböcker
Infoga bakgrundsinformation, platsdetaljer och återkommande fakta i prompten endast när relevanta nyckelord förekommer, för att hålla kontextfönstren effektiva i långa berättelser.
Tilläggsekosystem
Integrera bildgenerering via Stable Diffusion eller ComfyUI, text-till-tal-röster, sammanfattning, vektorlagring och dussintals community-tillägg.
Fullständig promptkontroll
Redigera systemprompter, instruktionsmallar, samplerparametrar och kontextformatering direkt, vilket ger avancerade användare samma kontroll som de skulle få från ett rått API.
Varför köra SillyTavern på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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