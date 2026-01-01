SillyTavern är ett lokalt gränssnitt med öppen källkod som låter avancerade användare chatta med AI-karaktärer över praktiskt taget alla större LLM-backendar, inklusive OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI och lokalt hostade modeller. Till skillnad från leverantörsspecifika chattappar fokuserar det på karaktärsdrivna konversationer, långa rollspel och kreativt skrivande, med djupgående kontroll över prompter, samlingsparametrar och kontexthantering.

Att själv hosta SillyTavern på din egen VPS håller varje chattlogg, karaktärskort och lorebook privat för ditt konto, låter dig byta leverantörer fritt och tar bort konversationsgränserna och innehållsfiltren som införts av hostade alternativ. API-nycklar för externa modeller stannar på din server istället för att klistras in i ett tredjeparts-UI.