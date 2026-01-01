Upp till 69 % rabatt på SillyTavern

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Ett LLM-gränssnitt för kraftanvändare som förenar dussintals AI-backendar för text, bild och röst i ett enda chattgränssnitt.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
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238,90kr
88,90kr/mån
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90kr
121,90kr/mån
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4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SillyTavern

SillyTavern är ett lokalt gränssnitt med öppen källkod som låter avancerade användare chatta med AI-karaktärer över praktiskt taget alla större LLM-backendar, inklusive OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI och lokalt hostade modeller. Till skillnad från leverantörsspecifika chattappar fokuserar det på karaktärsdrivna konversationer, långa rollspel och kreativt skrivande, med djupgående kontroll över prompter, samlingsparametrar och kontexthantering.

Att själv hosta SillyTavern på din egen VPS håller varje chattlogg, karaktärskort och lorebook privat för ditt konto, låter dig byta leverantörer fritt och tar bort konversationsgränserna och innehållsfiltren som införts av hostade alternativ. API-nycklar för externa modeller stannar på din server istället för att klistras in i ett tredjeparts-UI.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SillyTavern

Multi-backend-stöd

Anslut OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI och lokala modellservrar via ett gränssnitt utan att behöva hantera separata klienter för varje leverantör.

Karaktärskort

Importera, redigera och dela PNG-inbäddade karaktärskort med personor, exempeldialog och personlighetsdrag som driver konsekventa svar i karaktär.

Gruppchattar

Kör konversationer med flera AI-karaktärer i en enda tråd, med konfigurerbar turordning och genereringsinställningar per karaktär för förgrenande berättelser.

Världsinfo och loreböcker

Infoga bakgrundsinformation, platsdetaljer och återkommande fakta i prompten endast när relevanta nyckelord förekommer, för att hålla kontextfönstren effektiva i långa berättelser.

Tilläggsekosystem

Integrera bildgenerering via Stable Diffusion eller ComfyUI, text-till-tal-röster, sammanfattning, vektorlagring och dussintals community-tillägg.

Fullständig promptkontroll

Redigera systemprompter, instruktionsmallar, samplerparametrar och kontextformatering direkt, vilket ger avancerade användare samma kontroll som de skulle få från ett rått API.

Varför köra SillyTavern på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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