Dify är världens mest populära plattform för utveckling av LLM-applikationer med öppen källkod, som erbjuder ett visuellt gränssnitt för att bygga AI-arbetsflöden, RAG-pipelines, AI-agenter och chatbot-applikationer. Med stöd för över 100 LLM-leverantörer, inklusive OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala modeller via Ollama, låter Dify team prototyputveckla och driftsätta produktionsklara AI-applikationer utan att skriva komplex orkestreringskod.

Att själva hosta Dify på er egen VPS säkerställer att alla dokument, inbäddningar, konversationer och API-nycklar förblir under er fullständiga kontroll. Denna driftsättning inkluderar en inbyggd Weaviate-vektordatabas för semantisk sökning, sandlådekörning av kod och SSRF-skydd för säker utveckling av AI-applikationer.