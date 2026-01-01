Installera Dify med en klicksinstallation.
Öppen källkods LLM-applikationsplattform för att visuellt bygga AI-arbetsflöden, RAG-pipelines och chattbotar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dify
Dify är världens mest populära plattform för utveckling av LLM-applikationer med öppen källkod, som erbjuder ett visuellt gränssnitt för att bygga AI-arbetsflöden, RAG-pipelines, AI-agenter och chatbot-applikationer. Med stöd för över 100 LLM-leverantörer, inklusive OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala modeller via Ollama, låter Dify team prototyputveckla och driftsätta produktionsklara AI-applikationer utan att skriva komplex orkestreringskod.
Att själva hosta Dify på er egen VPS säkerställer att alla dokument, inbäddningar, konversationer och API-nycklar förblir under er fullständiga kontroll. Denna driftsättning inkluderar en inbyggd Weaviate-vektordatabas för semantisk sökning, sandlådekörning av kod och SSRF-skydd för säker utveckling av AI-applikationer.
Viktiga funktioner i Dify
Visuell arbetsflödesredigerare
Bygg komplexa AI-pipelines genom att kedja LLM-anrop, API-integrationer och villkorslogik med dra-och-släpp.
RAG-pipeline
Mata in dokument, generera inbäddningar och hämta relevant kunskap med den inbyggda Weaviate-vektordatabasen.
AI-agentramverk
Skapa autonoma agenter som kan anropa verktyg för webbsökning, kodexekvering och externa API:er.
100+ LLM-leverantörer
Anslut till OpenAI, Anthropic, Google, Mistral och lokala modeller via Ollama med modellastbalansering och fallback.
Sandlådeskyddad kodexekvering
Kör Python och JavaScript säkert i en isolerad miljö med inbyggt SSRF-skydd.
Prompt engineering-studio
Designa, versionera och A/B-testa prompter med en observerbarhetsdashboard för loggning och spårning.
Varför köra Dify på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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