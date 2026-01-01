Installera TeslaMate med en klicksinstallation.
Självhostad datalogger för din Tesla som loggar varje körning, laddning och resestatistik med vackra Grafana-instrumentpaneler.
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Vad du kan bygga med TeslaMate
TeslaMate är en datalogger med öppen källkod för Tesla-ägare som ansluter till Teslas API, kontinuerligt hämtar din bils telemetri och lagrar varje körning, laddning, programuppdatering och stillastående händelse i en PostgreSQL-databas. Byggd kring en ren Phoenix-webbapp och en dedikerad Grafana-instans med två dussin förbyggda instrumentpaneler, ger den dig historisk insikt i effektivitet, batteriförsämring, laddningskostnader och körvanor som Tesla-appen inte visar.
Att köra TeslaMate på din egen VPS håller varje kilometer kördata privat — ingen tredjepartsanalystjänst samlar in dina resmål, laddningshistorik eller uppvakningsmönster. Den medföljande PostgreSQL-, Grafana- och MQTT-mäklaren körs helt på din VPS, och du loggar in på TeslaMate en gång med ditt Tesla-konto för att börja samla in data.
Viktiga funktioner i TeslaMate
Loggning av körning och laddning
Kontinuerlig avfrågning registrerar varje körning, laddningssession, programvaruuppdatering och parkeringshändelse med exakta start- och sluttidsstämplar och platser.
Färdiga Grafana instrumentpaneler
Två dussin instrumentpaneler visar effektivitet, räckvidd, laddningskostnader, däckslitage och batteriförsämring som standard – du behöver inte konfigurera Grafana.
Resa och adressupplösning
Omvänd geokodning omvandlar råa GPS-koordinater till namngivna adresser så att resehistoriken visar dig faktiska platsnamn, inte koordinater.
Batterihälsoövervakning
Grafer över långsiktig batterinedbrytning och beräknad kapacitetsförlust hjälper dig att fatta välgrundade beslut om byte eller garantianspråk.
Debiteringskostnadsrapporter
Konfigurera tariffer per plats för att beräkna exakta kostnader per laddningstillfälle, beräknade månadsfakturor och besparingar jämfört med bensin.
MQTT-integration
Bilens aktuella status, som publiceras via MQTT, kan integreras med Home Assistant, openHAB eller vilken som helst hemautomationsplattform som kommunicerar via MQTT.
Varför köra TeslaMate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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