TeslaMate är en datalogger med öppen källkod för Tesla-ägare som ansluter till Teslas API, kontinuerligt hämtar din bils telemetri och lagrar varje körning, laddning, programuppdatering och stillastående händelse i en PostgreSQL-databas. Byggd kring en ren Phoenix-webbapp och en dedikerad Grafana-instans med två dussin förbyggda instrumentpaneler, ger den dig historisk insikt i effektivitet, batteriförsämring, laddningskostnader och körvanor som Tesla-appen inte visar.

Att köra TeslaMate på din egen VPS håller varje kilometer kördata privat — ingen tredjepartsanalystjänst samlar in dina resmål, laddningshistorik eller uppvakningsmönster. Den medföljande PostgreSQL-, Grafana- och MQTT-mäklaren körs helt på din VPS, och du loggar in på TeslaMate en gång med ditt Tesla-konto för att börja samla in data.