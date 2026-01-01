Installera Plausible Analytics med en ettklicksinstallation.
Lättviktig, kakfri webbanalysplattform som är helt GDPR-kompatibel och behåller all besöksdata på din egen server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Plausible Analytics
Plausible Analytics är ett öppen källkod, integritetsfokuserat alternativ till Google Analytics som spårar viktiga webbplatsmetrik utan cookies, insamling av personlig data eller samtyckesbanner. Dess spårningsskript väger under 1 KB, så det har praktiskt taget ingen påverkan på sidladdningstider samtidigt som det erbjuder en ren instrumentpanel med alla trafikinsikter du behöver.
Att självhosta Plausible på din VPS behåller varje sidvisning och händelsepost på din infrastruktur utan tredje parts åtkomst. Denna mall kopplar Plausible-applikationen med PostgreSQL för metadata och ClickHouse för högpresterande analysfrågor, vilket ger dig en komplett, produktionsklar installation som behåller data på obestämd tid till en fast infrastrukturkostnad.
Viktiga funktioner i Plausible Analytics
Kakfri spårning
Mäter trafik utan kakor eller beständiga identifierare, så du behöver ingen samtyckesbanner och förblir kompatibel med GDPR och CCPA som standard.
Under 1 KB skript
Spårningsskriptet är mindre än de flesta bilder, vilket inte lägger till någon mätbar fördröjning vid sidladdningar, samtidigt som det fortfarande fångar alla viktiga mätvärden.
Realtidsöversikt
Se aktuella besöksantal tillsammans med historiska trender, trafikkällor och populäraste sidor i en enda, lättläst översikt.
Mål och händelsespårning
Spåra anpassade konverteringar och händelser — formulärinlämningar, knappklick och utgående länkar — utan att skriva komplex analyskod.
ClickHouse analysmotor
ClickHouse kolumnlagring driver snabba frågor över miljontals sidvisningar så att instrumentpaneler laddas omedelbart även på webbplatser med hög trafik.
Varför köra Plausible Analytics på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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