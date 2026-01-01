Plausible Analytics är ett öppen källkod, integritetsfokuserat alternativ till Google Analytics som spårar viktiga webbplatsmetrik utan cookies, insamling av personlig data eller samtyckesbanner. Dess spårningsskript väger under 1 KB, så det har praktiskt taget ingen påverkan på sidladdningstider samtidigt som det erbjuder en ren instrumentpanel med alla trafikinsikter du behöver.

Att självhosta Plausible på din VPS behåller varje sidvisning och händelsepost på din infrastruktur utan tredje parts åtkomst. Denna mall kopplar Plausible-applikationen med PostgreSQL för metadata och ClickHouse för högpresterande analysfrågor, vilket ger dig en komplett, produktionsklar installation som behåller data på obestämd tid till en fast infrastrukturkostnad.