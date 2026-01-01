Distribuera Apache DevLake med en klicksinstallation.
Öppen källkodsplattform som samlar data från över 60 utvecklingsverktyg för att beräkna DORA-mått och visualisera ingenjörsteamets prestanda.
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Vad du kan bygga med Apache DevLake
Apache DevLake är en plattform för ingenjörsanalys med öppen källkod som samlar data från ärendehanteringssystem, värdar för källkod, CI/CD-pipelines och verktyg för incidenthantering till en enhetlig datainsjö. Team ansluter GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty och dussintals andra källor för att automatiskt beräkna DORA-mått — distributionsfrekvens, ledtid för ändringar, felfrekvens för ändringar och genomsnittlig återställningstid — tillsammans med Grafana-instrumentpaneler som visualiserar teamets prestanda över tid.
Att själv hosta DevLake behåller all ingenjörstelemetri och integrationsuppgifter på infrastruktur som ni kontrollerar. DevLake krypterar varje API-token och OAuth-anslutning i vila med en nyckel som ni äger, och lagrar alla mått i en MySQL-databas på er server — ingen data lämnar er miljö till en tredjepartsanalystjänst.
Viktiga funktioner i Apache DevLake
DORA-mått
Beräkna automatiskt distributionsfrekvens, ledtid för ändringar, ändringsfelprocent och genomsnittlig återställningstid från anslutna verktyg — utan att du behöver samla in data manuellt.
Färdiga översikter
Färdiga Grafana-instrumentpaneler visualiserar DORA-mått, PR-cykeltid, buggålder och hälsostatus för distributionspipeline utan någon konfiguration efter installationen.
60+ datakällsinsticksprogram
Färdiga kopplingar för GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube och fler samlar all ingenjörsdata på ett ställe.
Anpassade SQL-mått
Fråga den normaliserade datasjön med vanlig SQL för att definiera team-specifika mätvärden, filter och anpassade kontrollpaneler utöver de inbyggda DORA-vyerna.
Krypterad lagring av inloggningsuppgifter
Vårt system krypterar alla API-tokens och OAuth-nycklar i vila med en automatiskt genererad nyckel. Denna nyckel lagrar systemet exklusivt i din egenhostade MySQL-databas.
Varför köra Apache DevLake på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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