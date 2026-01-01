Apache DevLake är en plattform för ingenjörsanalys med öppen källkod som samlar data från ärendehanteringssystem, värdar för källkod, CI/CD-pipelines och verktyg för incidenthantering till en enhetlig datainsjö. Team ansluter GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty och dussintals andra källor för att automatiskt beräkna DORA-mått — distributionsfrekvens, ledtid för ändringar, felfrekvens för ändringar och genomsnittlig återställningstid — tillsammans med Grafana-instrumentpaneler som visualiserar teamets prestanda över tid.

Att själv hosta DevLake behåller all ingenjörstelemetri och integrationsuppgifter på infrastruktur som ni kontrollerar. DevLake krypterar varje API-token och OAuth-anslutning i vila med en nyckel som ni äger, och lagrar alla mått i en MySQL-databas på er server — ingen data lämnar er miljö till en tredjepartsanalystjänst.