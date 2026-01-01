Upp till 69 % rabatt på Apache DevLake

Distribuera Apache DevLake med en klicksinstallation.

Öppen källkodsplattform som samlar data från över 60 utvecklingsverktyg för att beräkna DORA-mått och visualisera ingenjörsteamets prestanda.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Distribuera Apache DevLake med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache DevLake

Apache DevLake är en plattform för ingenjörsanalys med öppen källkod som samlar data från ärendehanteringssystem, värdar för källkod, CI/CD-pipelines och verktyg för incidenthantering till en enhetlig datainsjö. Team ansluter GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty och dussintals andra källor för att automatiskt beräkna DORA-mått — distributionsfrekvens, ledtid för ändringar, felfrekvens för ändringar och genomsnittlig återställningstid — tillsammans med Grafana-instrumentpaneler som visualiserar teamets prestanda över tid.

Att själv hosta DevLake behåller all ingenjörstelemetri och integrationsuppgifter på infrastruktur som ni kontrollerar. DevLake krypterar varje API-token och OAuth-anslutning i vila med en nyckel som ni äger, och lagrar alla mått i en MySQL-databas på er server — ingen data lämnar er miljö till en tredjepartsanalystjänst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache DevLake

DORA-mått

Beräkna automatiskt distributionsfrekvens, ledtid för ändringar, ändringsfelprocent och genomsnittlig återställningstid från anslutna verktyg — utan att du behöver samla in data manuellt.

Färdiga översikter

Färdiga Grafana-instrumentpaneler visualiserar DORA-mått, PR-cykeltid, buggålder och hälsostatus för distributionspipeline utan någon konfiguration efter installationen.

60+ datakällsinsticksprogram

Färdiga kopplingar för GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube och fler samlar all ingenjörsdata på ett ställe.

Anpassade SQL-mått

Fråga den normaliserade datasjön med vanlig SQL för att definiera team-specifika mätvärden, filter och anpassade kontrollpaneler utöver de inbyggda DORA-vyerna.

Krypterad lagring av inloggningsuppgifter

Vårt system krypterar alla API-tokens och OAuth-nycklar i vila med en automatiskt genererad nyckel. Denna nyckel lagrar systemet exklusivt i din egenhostade MySQL-databas.

Varför köra Apache DevLake på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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