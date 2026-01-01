Apache Superset är en företagsredo plattform för affärsintelligens som gör datautforskning tillgänglig för användare på alla tekniska nivåer. Analytiker får ett kodfritt dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga diagram och instrumentpaneler, medan ingenjörer får SQL Lab – en fullfjädrad SQL IDE med frågehistorik, sparade frågor och resultatexport. Superset ansluter till över 40 SQL-databaser och datalager via SQLAlchemy, vilket ger ett enhetligt analyslager över hela din datastack.

Att själv hosta Superset på din VPS innebär obegränsat antal användare, obegränsat antal datakällor och ingen licensiering per användare. Affärsdata stannar inom din infrastruktur, uppfyller efterlevnadskrav medan PostgreSQL och Redis – som ingår i denna mall – hanterar metadata-lagring och frågecachelagring för produktionsklar prestanda.