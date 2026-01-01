Installera Apache Superset med en klicksinstallation.
Modern affärsintelligensplattform med öppen källkod för att bygga interaktiva instrumentpaneler, utforska datamängder och köra SQL-analyser över 40+ databaser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache Superset
Apache Superset är en företagsredo plattform för affärsintelligens som gör datautforskning tillgänglig för användare på alla tekniska nivåer. Analytiker får ett kodfritt dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga diagram och instrumentpaneler, medan ingenjörer får SQL Lab – en fullfjädrad SQL IDE med frågehistorik, sparade frågor och resultatexport. Superset ansluter till över 40 SQL-databaser och datalager via SQLAlchemy, vilket ger ett enhetligt analyslager över hela din datastack.
Att själv hosta Superset på din VPS innebär obegränsat antal användare, obegränsat antal datakällor och ingen licensiering per användare. Affärsdata stannar inom din infrastruktur, uppfyller efterlevnadskrav medan PostgreSQL och Redis – som ingår i denna mall – hanterar metadata-lagring och frågecachelagring för produktionsklar prestanda.
Viktiga funktioner i Apache Superset
Omfattande visualiseringsbibliotek
Välj bland dussintals diagramtyper — stapeldiagram, linjediagram, punktdiagram, geospatiala kartor och mer — för att tydligt representera din data.
SQL Lab IDE
Skriv och kör SQL-frågor med syntaxmarkering, frågehistorik och resultatexport – vilket överbryggar kodenfria instrumentpaneler och avancerat dataarbete.
40+ databasanslutningar
Anslut till PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift och dussintals fler via ett enhetligt SQLAlchemy-baserat anslutningslager.
Interaktiva instrumentpaneler
Bygg instrumentpaneler med korsfilter, djupgående navigering och schemalagda e-postrapporter så att intressenter alltid har aktuella insikter.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Tilldela detaljerade behörigheter till datamängder, instrumentpaneler och datakällor så att varje team endast ser det de har behörighet att komma åt.
Varför köra Apache Superset på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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