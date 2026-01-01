Ackee är en Node.js-baserad analysplattform med öppen källkod som körs helt på din egen server. Den använder en flerstegs anonymiseringsprocess för att ta bort personligt identifierbar information från besöksdata, samtidigt som den levererar meningsfulla insikter om sidvisningar, hänvisningar, sessionslängder och enhetstyper.

Till skillnad från traditionella analystjänster som lagrar dina besökares data på tredjepartsinfrastruktur, ger Ackee dig fullständigt ägande över din trafikdata. Dess minimalistiska gränssnitt och centraliserade GraphQL API gör det enkelt att övervaka flera webbplatser och integrera analysdata i anpassade kontrollpaneler eller rapporteringsflöden – utan cookie-banners eller GDPR-huvudvärk.