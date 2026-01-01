Installera Ackee med en klicksinstallation.
Självhostad, integritetsfokuserad webbplatsanalys som spårar besökare utan att kompromissa med deras personliga data.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ackee
Ackee är en Node.js-baserad analysplattform med öppen källkod som körs helt på din egen server. Den använder en flerstegs anonymiseringsprocess för att ta bort personligt identifierbar information från besöksdata, samtidigt som den levererar meningsfulla insikter om sidvisningar, hänvisningar, sessionslängder och enhetstyper.
Till skillnad från traditionella analystjänster som lagrar dina besökares data på tredjepartsinfrastruktur, ger Ackee dig fullständigt ägande över din trafikdata. Dess minimalistiska gränssnitt och centraliserade GraphQL API gör det enkelt att övervaka flera webbplatser och integrera analysdata i anpassade kontrollpaneler eller rapporteringsflöden – utan cookie-banners eller GDPR-huvudvärk.
Viktiga funktioner i Ackee
Integritet genom design
Flerstegsanonymisering tar bort personuppgifter före lagring, så att du kan samla in användbara insikter – vilket kan bidra till att minska behovet av cookie-banners eller förenkla regelefterlevnaden beroende på jurisdiktion och konfiguration.
Obegränsade domäner
Övervaka så många webbplatser och applikationer som ni behöver från en enda översikt, utan prisnivåer per webbplats eller trafikbaserade begränsningar.
GraphQL API
Ett centraliserat GraphQL API låter dig hämta analysdata programmatiskt till anpassade kontrollpaneler, rapporter eller tredjepartsverktyg utan att vara beroende av det inbyggda användargränssnittet.
Lätt spårningsskript
Spårningssnutten har minimal påverkan på prestanda på era sidor och undviker de straff för sidhastighet som tyngre kommersiella analysbibliotek medför.
Anpassad händelsespårning
Spåra specifika användarinteraktioner utöver sidvisningar och få insikt i konverteringar, knappklick och andra meningsfulla åtgärder på dina webbplatser.
Varför köra Ackee på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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