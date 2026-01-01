Errbit är en felspårare med öppen källkod byggd för att vara en direkt ersättning för Airbrake API. Alla Airbrake-kompatibla notifierare – inklusive den officiella gemen för Ruby och Rails, airbrake-js för webbläsaren och Node, samt community-bibliotek för Python, PHP och mer – kan peka på din Errbit-instans istället för en SaaS-slutpunkt och omedelbart börja strömma undantag, stackspårningar och begäranskontext till en enhetlig kontrollpanel.

Att själv hosta Errbit på en VPS håller fullständiga stackspårningar, användardetaljer och parameterdumpar under din kontroll istället för att lämna känslig produktionsdata till en tredjepartstjänst. Errbit grupperar dubblettmeddelanden till enskilda felposter, stöder appspecifika aviseringsregler och integreras med GitHub, GitLab och andra ärendehanteringssystem så att buggar flödar direkt från produktion in i ditt befintliga arbetsflöde.