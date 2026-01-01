Installera Errbit med ett klick.
Självhostad Airbrake-kompatibel felhanterare för Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- och PHP-applikationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Errbit
Errbit är en felspårare med öppen källkod byggd för att vara en direkt ersättning för Airbrake API. Alla Airbrake-kompatibla notifierare – inklusive den officiella gemen för Ruby och Rails, airbrake-js för webbläsaren och Node, samt community-bibliotek för Python, PHP och mer – kan peka på din Errbit-instans istället för en SaaS-slutpunkt och omedelbart börja strömma undantag, stackspårningar och begäranskontext till en enhetlig kontrollpanel.
Att själv hosta Errbit på en VPS håller fullständiga stackspårningar, användardetaljer och parameterdumpar under din kontroll istället för att lämna känslig produktionsdata till en tredjepartstjänst. Errbit grupperar dubblettmeddelanden till enskilda felposter, stöder appspecifika aviseringsregler och integreras med GitHub, GitLab och andra ärendehanteringssystem så att buggar flödar direkt från produktion in i ditt befintliga arbetsflöde.
Viktiga funktioner i Errbit
Airbrake API-kompatibel
Rikta valfri befintlig Airbrake-notifier mot Errbit utan kodändringar – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP och community-bibliotek fungerar alla direkt.
Smart felgruppering
Konfigurerbar fingeravtrycksdeduplicering deduplicerar identiska undantag över distributioner, miljöer och instanser så att du agerar på grundorsaker istället för upprepat brus.
Isolering av flera appar
Spåra fel från många tjänster i en enda Errbit-instans, med appspecifika miljöer, bevakare, aviseringströsklar och åtkomstkontroller.
Ärendehanteringsintegration
Skapa GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- och Trac-ärenden direkt från ett Errbit-fel för att hålla produktionsbuggar synliga i ditt befintliga arbetsflöde.
OAuth och LDAP-inloggning
Autentisera användare via GitHub, Google eller LDAP och skapa konton från din GitHub-organisation utan att hantera ett separat identitetslager.
E-post- och webhook-aviseringar
Meddela bevakare via e-post vid konfigurerbara tröskelvärden för händelser och skicka meddelanden till Slack, HipChat, Campfire eller anpassade webhooks för chattfokuserade team.
Varför köra Errbit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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