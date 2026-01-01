Distribuera Nuclio med ettklicksinstallation.
Högpresterande serverlös plattform med öppen källkod för realtidsbearbetning av händelser och data, med automatisk skalning och GPU-stöd.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Nuclio
Nuclio är en högpresterande serverlös plattform med öppen källkod för händelse- och databehandling i realtid. Den kör din kod som funktioner som reagerar på ett brett utbud av utlösare – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS och schemalagda cron-jobb – och skalar automatiskt varje funktion upp och ner baserat på efterfrågan. Funktioner körs i dedikerade containrar som byggs och distribueras direkt från webbläsarens kontrollpanel.
Till skillnad från allmänna automatiseringsverktyg är Nuclio konstruerad för hastighet och bearbetar hundratusentals händelser per sekund per process, med valfri GPU-acceleration för maskininlärningsinferens. Att själv hosta Nuclio på din egen VPS håller dina datapiplines, modeller och händelsekällor under din fullständiga kontroll, utan molnavgifter per anrop och utan leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Nuclio
Utlösare för realtidshändelser
Utlös funktioner från HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS och cron-scheman utan att skriva någon kopplingskod.
Automatisk skalning
Varje funktion skalar upp vid belastning och ner igen när den är inaktiv, vilket håller resursanvändningen effektiv för dina arbetsbelastningar.
Flerspråkiga runtimes
Skriv funktioner i Go, Python, Java, .NET, Node.js eller Shell, och använd den körtid som passar bäst för varje uppgift.
GPU-accelererad inferens
Koppla GPU:er till funktioner för snabb maskininlärningsinferens och dataintensiva realtidsbearbetningspipelines.
Webbläsarbaserad översikt
Bygg, driftsätt, anropa och övervaka funktioner från ett rent webbgränssnitt utan att någonsin lämna webbläsaren.
Varför köra Nuclio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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