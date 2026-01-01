Nuclio är en högpresterande serverlös plattform med öppen källkod för händelse- och databehandling i realtid. Den kör din kod som funktioner som reagerar på ett brett utbud av utlösare – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS och schemalagda cron-jobb – och skalar automatiskt varje funktion upp och ner baserat på efterfrågan. Funktioner körs i dedikerade containrar som byggs och distribueras direkt från webbläsarens kontrollpanel.

Till skillnad från allmänna automatiseringsverktyg är Nuclio konstruerad för hastighet och bearbetar hundratusentals händelser per sekund per process, med valfri GPU-acceleration för maskininlärningsinferens. Att själv hosta Nuclio på din egen VPS håller dina datapiplines, modeller och händelsekällor under din fullständiga kontroll, utan molnavgifter per anrop och utan leverantörslåsning.