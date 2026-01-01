Apache Pinot är en distribuerad OLAP-databas i realtid som utvecklades på LinkedIn och används i produktion av Uber, Stripe, Walmart, Target och Slack för att driva användarriktad analys på miljarder händelser. Den tar emot data från strömmande källor som Kafka och Kinesis samt batchkällor som S3 och HDFS, och besvarar SQL-frågor på millisekunder även med tusentals samtidiga användare.

Att själv hosta Pinot på din egen VPS ger dig direkt kontroll över frågefördröjning, lagringspolicyer och klientkonfiguration, utan fakturering per fråga eller leverantörslåsning. Pinot Controller levereras med en integrerad webbkonsol för schemamanagement, tabellkonfiguration och ad hoc SQL-utforskning.