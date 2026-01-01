Distribuera Apache Pinot med en klicksinstallation.
Realtidsdistribuerat OLAP-datalager konstruerat för analys på under en sekund av strömmande och batchdata i massiv skala.
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Vad du kan bygga med Apache Pinot
Apache Pinot är en distribuerad OLAP-databas i realtid som utvecklades på LinkedIn och används i produktion av Uber, Stripe, Walmart, Target och Slack för att driva användarriktad analys på miljarder händelser. Den tar emot data från strömmande källor som Kafka och Kinesis samt batchkällor som S3 och HDFS, och besvarar SQL-frågor på millisekunder även med tusentals samtidiga användare.
Att själv hosta Pinot på din egen VPS ger dig direkt kontroll över frågefördröjning, lagringspolicyer och klientkonfiguration, utan fakturering per fråga eller leverantörslåsning. Pinot Controller levereras med en integrerad webbkonsol för schemamanagement, tabellkonfiguration och ad hoc SQL-utforskning.
Viktiga funktioner i Apache Pinot
SQL-frågor under en sekund
Kolumnlagring med stjärnträd, inverterade och intervallindex ger p99-frågefördröjning i millisekunder över miljarder rader.
Realtids- och satsvis inmatning
Inbyggda anslutningar för Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS och JDBC låter dig blanda strömmande och historisk data i en enda tabell.
Hög samtidighet
Utvecklad för att hantera tusentals förfrågningar per sekund från kontrollpaneler för användare och interna analysprodukter, utan förberäkning.
Inbyggd frågekonsol
Pinot Controller levereras med ett webbgränssnitt för att bläddra i tabeller, köra ad hoc-SQL och hantera scheman, segment och klienter.
Infoga och uppdatera tabeller och ta bort dubbletter
Primärnyckel-upserts och partiella uppdateringar gör Pinot lämpligt för ändringsdatafångst och föränderliga händelseströmmar, inte bara append-only-loggar.
Varför köra Apache Pinot på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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