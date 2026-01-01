Upp till 69 % rabatt på OpenHuman

Installera OpenHuman med enklicksinstallation.

Självhostad personlig AI-kärna som ansluter 118+ appar och bygger ett privat minnesträd du har full kontroll över.

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60,90kr/mån
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193,90kr
60,90kr/mån
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4 GB RAM-minne
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4 TB bandbredd
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243,90kr/mån
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med OpenHuman

OpenHuman är en personlig AI-superintelligens med öppen källkod, utformad för att köras på din egen infrastruktur. Den är byggd kring en Rust-kärna och ett lokalt minnesträd som är kompatibelt med Obsidian, och ansluter till över hundra tjänster via OAuth med ett klick — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender och många fler — och hämtar tyst in ny data till en privat kunskapsbas var tjugonde minut.

Att själv hosta OpenHuman håller varje e-postmeddelande, dokument och konversation i en arbetsyta du äger, samtidigt som du kan dirigera förfrågningar till resonemangs-, snabb- eller visionsmodeller vid behov. Det finns inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning, och ingen tredjeparts AI-tjänst ser någonsin din rådata om du inte uttryckligen dirigerar den dit.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i OpenHuman

Lokal-först minne

Varje meddelande, dokument och integrationssynkronisering hamnar i en lokal SQLite-databas och ett Obsidian-kompatibelt valv som du kan läsa, redigera och säkerhetskopiera direkt på disken.

118+ integrationer

OAuth-anslutningar med ett klick för Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender och dussintals fler, med en bakgrundsprocess som uppdaterar data var tjugonde minut.

Inbyggda agentverktyg

Inbyggd webbsökning, skrapning, filsystemsåtkomst, git-operationer och röst (STT/TTS) låter agenter agera å dina vägnar utan externa plugin-ramverk.

TokenJuice-komprimering

En promptkompressor på enheten som tar bort redundanta tokens från agentanrop, vilket minskar modellens API-kostnader med upp till 80 % i långvariga arbetsflöden.

Enhetlig modellroutning

Växla mellan resonemangs-, snabba och visionsmodeller via en enda prenumeration, eller rikta kärnan mot lokala Ollama- och LM Studio-backend-system för fullständig integritet.

Härdad RPC-kärna

Den huvudlösa Rust-kärnan exponerar en bearer-autentiserad RPC-slutpunkt, fungerar som en skrivskyddad container med reducerade behörigheter och kopplar smidigt ihop sig med skrivbordsklienter över nätverket.

Varför köra OpenHuman på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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