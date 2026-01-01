OpenHuman är en personlig AI-superintelligens med öppen källkod, utformad för att köras på din egen infrastruktur. Den är byggd kring en Rust-kärna och ett lokalt minnesträd som är kompatibelt med Obsidian, och ansluter till över hundra tjänster via OAuth med ett klick — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender och många fler — och hämtar tyst in ny data till en privat kunskapsbas var tjugonde minut.

Att själv hosta OpenHuman håller varje e-postmeddelande, dokument och konversation i en arbetsyta du äger, samtidigt som du kan dirigera förfrågningar till resonemangs-, snabb- eller visionsmodeller vid behov. Det finns inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning, och ingen tredjeparts AI-tjänst ser någonsin din rådata om du inte uttryckligen dirigerar den dit.