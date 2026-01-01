Installera OpenHuman med enklicksinstallation.
Självhostad personlig AI-kärna som ansluter 118+ appar och bygger ett privat minnesträd du har full kontroll över.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenHuman
OpenHuman är en personlig AI-superintelligens med öppen källkod, utformad för att köras på din egen infrastruktur. Den är byggd kring en Rust-kärna och ett lokalt minnesträd som är kompatibelt med Obsidian, och ansluter till över hundra tjänster via OAuth med ett klick — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender och många fler — och hämtar tyst in ny data till en privat kunskapsbas var tjugonde minut.
Att själv hosta OpenHuman håller varje e-postmeddelande, dokument och konversation i en arbetsyta du äger, samtidigt som du kan dirigera förfrågningar till resonemangs-, snabb- eller visionsmodeller vid behov. Det finns inga avgifter per användare, ingen leverantörslåsning, och ingen tredjeparts AI-tjänst ser någonsin din rådata om du inte uttryckligen dirigerar den dit.
Viktiga funktioner i OpenHuman
Lokal-först minne
Varje meddelande, dokument och integrationssynkronisering hamnar i en lokal SQLite-databas och ett Obsidian-kompatibelt valv som du kan läsa, redigera och säkerhetskopiera direkt på disken.
118+ integrationer
OAuth-anslutningar med ett klick för Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender och dussintals fler, med en bakgrundsprocess som uppdaterar data var tjugonde minut.
Inbyggda agentverktyg
Inbyggd webbsökning, skrapning, filsystemsåtkomst, git-operationer och röst (STT/TTS) låter agenter agera å dina vägnar utan externa plugin-ramverk.
TokenJuice-komprimering
En promptkompressor på enheten som tar bort redundanta tokens från agentanrop, vilket minskar modellens API-kostnader med upp till 80 % i långvariga arbetsflöden.
Enhetlig modellroutning
Växla mellan resonemangs-, snabba och visionsmodeller via en enda prenumeration, eller rikta kärnan mot lokala Ollama- och LM Studio-backend-system för fullständig integritet.
Härdad RPC-kärna
Den huvudlösa Rust-kärnan exponerar en bearer-autentiserad RPC-slutpunkt, fungerar som en skrivskyddad container med reducerade behörigheter och kopplar smidigt ihop sig med skrivbordsklienter över nätverket.
Varför köra OpenHuman på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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