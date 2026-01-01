Installera DokuWiki med en klicksinstallation.
Enkel, databasfri wikiplattform för teknisk dokumentation och teamkunskapsbaser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DokuWiki
DokuWiki är en lättviktig, standardkompatibel wiki som lagrar allt innehåll i vanliga textfiler istället för en databas. Denna filbaserade design håller installationen minimal och gör säkerhetskopiering trivialt enkel – kopiera bara filerna. Trots sin enkelhet erbjuder DokuWiki en fullfjädrad redigeringsupplevelse, hierarkisk namnrymdsorganisation, detaljerade åtkomstkontroller och ett omfattande plugin-ekosystem som kan utöka funktionaliteten utan att lägga till infrastrukturkomplexitet.
Att själv hosta DokuWiki på din VPS håller din dokumentation privat och tillgänglig helt på dina egna villkor. Det finns inga avgifter per användare, inga externa tjänsteberoenden och ingen data som lämnar din infrastruktur – vilket gör det till ett pålitligt långsiktigt val för interna wikis, tekniska driftinstruktioner och teamkunskapsbaser av alla storlekar.
Viktiga funktioner i DokuWiki
Ingen databas krävs
Systemet lagrar allt innehåll som oformaterade textfiler, vilket eliminerar kostnaderna för databasinstallation och underhåll som är vanliga för andra wikiplattformar.
Inbyggd versionshantering
Du kan spåra varje redigering med en fullständig diff-vy och återställning med ett klick, vilket innebär att du aldrig förlorar någon innehållsförändring permanent.
Flexibel åtkomstkontroll
Användargrupper och behörigheter på sidnivå låter dig begränsa eller öppna delar av wikin för exakt rätt målgrupp.
Rikt plugin-ekosystem
Hundratals community-plugins lägger till funktioner som syntaxmarkering, diagram, att-göra-listor och integrationer utan att röra kärnkoden.
Enkla säkerhetskopior
Eftersom innehållet är vanliga filer, kan du enkelt säkerhetskopiera hela wikin genom att kopiera en katalog eller inkludera den i vilken filbaserad säkerhetskopieringsstrategi som helst.
Varför köra DokuWiki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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