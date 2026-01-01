DokuWiki är en lättviktig, standardkompatibel wiki som lagrar allt innehåll i vanliga textfiler istället för en databas. Denna filbaserade design håller installationen minimal och gör säkerhetskopiering trivialt enkel – kopiera bara filerna. Trots sin enkelhet erbjuder DokuWiki en fullfjädrad redigeringsupplevelse, hierarkisk namnrymdsorganisation, detaljerade åtkomstkontroller och ett omfattande plugin-ekosystem som kan utöka funktionaliteten utan att lägga till infrastrukturkomplexitet.

Att själv hosta DokuWiki på din VPS håller din dokumentation privat och tillgänglig helt på dina egna villkor. Det finns inga avgifter per användare, inga externa tjänsteberoenden och ingen data som lämnar din infrastruktur – vilket gör det till ett pålitligt långsiktigt val för interna wikis, tekniska driftinstruktioner och teamkunskapsbaser av alla storlekar.