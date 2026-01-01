Scada-LTS är ett Java-baserat, webb-native SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) utformat för ingenjörer som behöver övervaka och styra industriell utrustning från en webbläsare. Utvecklat från den beprövade Mango Automation-kodbasen, erbjuder det en grafisk vyredigerare, historisk dataloggning, larmhantering, skriptning och inbyggda drivrutiner för Modbus, SNMP, OPC och andra industriella protokoll – utan proprietära licenser eller avgifter per tagg.

Att själv hosta Scada-LTS på din egen VPS håller processdata, enhetsuppgifter och operatörsaktivitet helt inom din infrastruktur, samtidigt som det gör kontrollpaneler tillgängliga för fältteam via standard HTTPS utan att exponera PLC:er för det publika internet.