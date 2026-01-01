Installera Scada-LTS med en klicksinstallation.
Webbaserat SCADA-system med öppen källkod för industriell övervakning, instrumentpaneler, larm och protokollbaserad enhetskontroll.
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Vad du kan bygga med Scada-LTS
Scada-LTS är ett Java-baserat, webb-native SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) utformat för ingenjörer som behöver övervaka och styra industriell utrustning från en webbläsare. Utvecklat från den beprövade Mango Automation-kodbasen, erbjuder det en grafisk vyredigerare, historisk dataloggning, larmhantering, skriptning och inbyggda drivrutiner för Modbus, SNMP, OPC och andra industriella protokoll – utan proprietära licenser eller avgifter per tagg.
Att själv hosta Scada-LTS på din egen VPS håller processdata, enhetsuppgifter och operatörsaktivitet helt inom din infrastruktur, samtidigt som det gör kontrollpaneler tillgängliga för fältteam via standard HTTPS utan att exponera PLC:er för det publika internet.
Viktiga funktioner i Scada-LTS
Flerprotokollsdrivrutiner
Inbyggda Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- och SQL-datakällor ansluter till PLC:er, sensorer och befintliga system utan tredjeparts-gateways.
Grafisk vyredigerare
Dra-och-släpp-vybyggaren låter ingenjörer skapa levande mimic-diagram, mätare och trenddiagram direkt i webbläsaren.
Larm och händelsehanterare
Konfigurerbara larmnivåer med e-post, skript och åtgärder för börvärden förvandlar avvikelser till automatiserade svar i hela anläggningen.
Historisk datalogging
Vi tidsstämplar och lagrar varje datapunkt i MySQL, vilket möjliggör långsiktig trendanalys, rapporter och granskningsspår för regelefterlevnad.
Skriptning och metapunkter
JavaScript-baserade metapunkter och händelsehanterare beräknar härledda värden, KPI:er och anpassad logik utan externa tjänster.
Webbnativ arkitektur
Fungerar i Apache Tomcat med ett helt webbläsarbaserat användargränssnitt, så att operatörer kommer åt kontrollpaneler från vilken enhet som helst i nätverket.
Varför köra Scada-LTS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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