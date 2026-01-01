Installera Open Notebook med ettklicksinstallation.
AI-baserad kunskapsarbetsyta som kombinerar anteckningar, dokumenthantering och kontextuell AI-chatt i en självhostad app.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Notebook
Open Notebook är en självhostad, AI-driven anteckningsplattform som håller din text, forskning och AI-assistans i en enda miljö. Istället för att växla mellan dokument, chattgränssnitt och spridda filsystem, skapar Open Notebook en enda arbetsyta där anteckningar, uppladdade filer och AI-kontext förblir anslutna — vilket gör det lättare att gå från grova idéer till strukturerad dokumentation utan att förlora den kunskap du bygger upp över tid.
Denna implementering kopplar Open Notebook med SurrealDB för beständig lagring, och håller alla dina anteckningar och AI-interaktionshistorik på din egen infrastruktur. Självhostning innebär att din data aldrig passerar genom tredjeparts SaaS-system, och du behåller full kontroll över åtkomst, säkerhetskopior och lagring.
Viktiga funktioner i Open Notebook
Enhetlig AI-arbetsyta
Anteckningar och AI-chatt delar samma kontext, så assistenten använder dina faktiska dokument istället för enbart allmän kunskap.
SurrealDB backend
En dedikerad SurrealDB-instans tillhandahåller snabb, beständig lagring för anteckningar, uppladdade filer och databasstatus över omstarter.
Kontextmedveten hjälp
Ställ frågor om ditt eget material och få svar baserade på de anteckningar och dokument som du redan har skrivit.
Privat som standard
All data stannar på din VPS — ingen SaaS-synkronisering, ingen tredjepartsåtkomst till dina anteckningar eller AI-konversationer.
Flexibel kunskapshantering
Passar för personliga forskningsjournaler, tekniska driftshandböcker, produktplanering och långsiktiga kunskapsbaser.
Varför köra Open Notebook på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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