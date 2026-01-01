Open Notebook är en självhostad, AI-driven anteckningsplattform som håller din text, forskning och AI-assistans i en enda miljö. Istället för att växla mellan dokument, chattgränssnitt och spridda filsystem, skapar Open Notebook en enda arbetsyta där anteckningar, uppladdade filer och AI-kontext förblir anslutna — vilket gör det lättare att gå från grova idéer till strukturerad dokumentation utan att förlora den kunskap du bygger upp över tid.

Denna implementering kopplar Open Notebook med SurrealDB för beständig lagring, och håller alla dina anteckningar och AI-interaktionshistorik på din egen infrastruktur. Självhostning innebär att din data aldrig passerar genom tredjeparts SaaS-system, och du behåller full kontroll över åtkomst, säkerhetskopior och lagring.