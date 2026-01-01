Installera Typesense med ett klick
Snabb sökmotor med öppen källkod, med felstavningstolerans, facettering och omedelbara resultat som ett alternativ till Elasticsearch och Algolia.
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Vad du kan bygga med Typesense
Typesense är en modern, utvecklarvänlig sökmotor byggd för snabbhet och enkelhet. Den levererar sökresultat på under en millisekund med inbyggd tolerans för stavfel, intelligent rankning, facetterad filtrering och geosökning – utan den driftskomplexitet som Elasticsearch innebär.
Att hosta Typesense själv på en VPS ger dig en dedikerad sök-backend utan avgifter per sökfråga och full kontroll över indexering, schemadesign och rankningskonfiguration. Den är utformad som ett kostnadseffektivt alternativ till Algolia för utvecklare som vill ha kraftfulla sökfunktioner i produktionsklass utan att betala SaaS-prissättning i stor skala.
Viktiga funktioner i Typesense
Stavfelstolerant sökning
Korrigerar automatiskt stavfel i sökfrågor så att användare alltid hittar resultat även med ofullständig inmatning.
Omedelbara resultat
Indexering i minnet ger frågesvar på under en millisekund för en snabb och responsiv sökupplevelse.
Fasetterad filtrering
Låt användare förfina resultat efter kategori, prisintervall, betyg eller valfritt anpassat fält med inbyggt stöd för facetter.
Geosökning
Sök och filtrera poster baserat på geografisk närhet med hjälp av latitud- och longitudfält med radiefrågor.
Enkel API
Ett rent REST API och officiella klientbibliotek för JavaScript, Python, Ruby, Go och PHP gör integrationen enkel.
Varför köra Typesense på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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