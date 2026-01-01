Typesense är en modern, utvecklarvänlig sökmotor byggd för snabbhet och enkelhet. Den levererar sökresultat på under en millisekund med inbyggd tolerans för stavfel, intelligent rankning, facetterad filtrering och geosökning – utan den driftskomplexitet som Elasticsearch innebär.

Att hosta Typesense själv på en VPS ger dig en dedikerad sök-backend utan avgifter per sökfråga och full kontroll över indexering, schemadesign och rankningskonfiguration. Den är utformad som ett kostnadseffektivt alternativ till Algolia för utvecklare som vill ha kraftfulla sökfunktioner i produktionsklass utan att betala SaaS-prissättning i stor skala.