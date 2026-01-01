OneDev är en omfattande självhostad DevOps-plattform som samlar Git-hosting, CI/CD-automatisering, ärendehantering, kanban-tavlor och ett paketregister i en enda applikation. Dess visuella pipeline-byggare och kodintelligensfunktioner gör den tillgänglig för utvecklare utan djupgående DevOps-expertis, medan det avancerade frågespråket ger avancerade användare exakt kontroll över byggen, ärenden och commits.

Att själv hosta OneDev på din VPS innebär obegränsat antal utvecklare till en fast infrastrukturkostnad, med full äganderätt till din källkod och dina byggartefakter. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Docker socket-åtkomst så att OneDev kan köra CI/CD-jobb direkt på din server.