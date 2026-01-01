Installera OneDev med ett klick.
Allt-i-ett självhostad DevOps-plattform med Git-hosting, CI/CD-pipelines, kanban-tavlor och ett paketregister.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OneDev
OneDev är en omfattande självhostad DevOps-plattform som samlar Git-hosting, CI/CD-automatisering, ärendehantering, kanban-tavlor och ett paketregister i en enda applikation. Dess visuella pipeline-byggare och kodintelligensfunktioner gör den tillgänglig för utvecklare utan djupgående DevOps-expertis, medan det avancerade frågespråket ger avancerade användare exakt kontroll över byggen, ärenden och commits.
Att själv hosta OneDev på din VPS innebär obegränsat antal utvecklare till en fast infrastrukturkostnad, med full äganderätt till din källkod och dina byggartefakter. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Docker socket-åtkomst så att OneDev kan köra CI/CD-jobb direkt på din server.
Viktiga funktioner i OneDev
Git-hosting och kodgranskning
Fullständig Git-server med avancerad diff-visualisering, grenskydd och kontroller för sammanslagningsstrategier för strukturerad kodgranskning.
Visuell CI/CD-byggare
Bygg och visualisera pipelines utan att skriva YAML från grunden – dra och släpp steg med fullständig YAML-export för versionshantering.
Kanban och Ärendehantering
Inbyggda kanban-tavlor och ärendehanterare med anpassade fält och ett avancerat frågespråk för exakt filtrering.
Paketregister
Lagra Docker-avbildningar och andra byggartefakter i det integrerade registret tillsammans med din kod och dina pipelines.
Kodintelligens
Symbolnavigering och semantisk kodsökning hjälper utvecklare att förstå okända kodbaser snabbare.
Varför köra OneDev på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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