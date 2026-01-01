Installera Rundeck med en klicksinstallation.
Runbook-automatisering med öppen källkod som förvandlar skript och arbetsflöden till självbetjäningsfunktioner för alla team.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Rundeck
Rundeck är den öppen källkods-runbook-automationsmotor som underhålls av PagerDuty. Den omvandlar operativa skript, ad hoc-kommandon och komplexa flerstegsprocedurer till versionshanterade jobb som vem som helst i teamet säkert kan köra från ett webbgränssnitt, API eller chattintegration – utan att dela ut SSH-nycklar eller produktionsuppgifter.
Att själv hosta Rundeck på din egen VPS håller jobbeskrivningar, exekveringshistorik och nodinventarier under din kontroll. Drift-, support- och jourtekniker får en enda granskad plats för att trigga driftsättningar, starta om tjänster, rotera nycklar och lösa incidenter – vilket förvandlar informell kunskap till återanvändbar, behörighetsstyrd automation.
Viktiga funktioner i Rundeck
Självbetjäningsjobb
Paketera skript och shell-kommandon som parameteriserade jobb så att icke-tekniker säkert kan köra vanliga driftuppgifter från ett webbgränssnitt.
Rollbaserad åtkomst
Detaljerade ACL-policyer kontrollerar vem som kan läsa, köra, redigera eller ta bort varje jobb, projekt och nod — perfekt för att delegera säker åtkomst.
Arbetsflödesorkestrering
Koppla ihop steg över hundratals fjärrnoder med villkorslogik, felhanterare och parallell körning från ett enda arbetsflöde.
Granskning och exekveringshistorik
Vi loggar varje jobbkörning med fullständig utdata, parametrar och användaren som utlöste den, vilket ger dig en komplett revisionslogg för driften.
API och webhooks
Utlös jobb från CI/CD-pipelines, övervakningsvarningar eller chatops med ett komplett REST API, webhook-mottagare och CLI-klient.
Plugin-ekosystem
Utöka Rundeck med inbyggda insticksmoduler och insticksmoduler från communityn för AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira och dussintals andra integrationer.
Varför köra Rundeck på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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