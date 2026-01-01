Rundeck är den öppen källkods-runbook-automationsmotor som underhålls av PagerDuty. Den omvandlar operativa skript, ad hoc-kommandon och komplexa flerstegsprocedurer till versionshanterade jobb som vem som helst i teamet säkert kan köra från ett webbgränssnitt, API eller chattintegration – utan att dela ut SSH-nycklar eller produktionsuppgifter.

Att själv hosta Rundeck på din egen VPS håller jobbeskrivningar, exekveringshistorik och nodinventarier under din kontroll. Drift-, support- och jourtekniker får en enda granskad plats för att trigga driftsättningar, starta om tjänster, rotera nycklar och lösa incidenter – vilket förvandlar informell kunskap till återanvändbar, behörighetsstyrd automation.