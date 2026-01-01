Silex är open source-alternativet till Webflow — en visuell webbplatsbyggare utan kod som körs helt i webbläsaren och producerar standard HTML- och CSS-filer. Till skillnad från kommersiella webbplatsbyggare som låser dina designer och ditt innehåll till deras plattform, lagrar Silex allt som vanliga filer på din egen server. Det ansluter till headless CMS:er för dynamiskt innehåll, integrerar med statiska webbplatsgeneratorer som 11ty, och går att utöka med ett plugin-system.

Att hosta Silex på en VPS ger webbdesigners och byråer en arbetsyta med obegränsat antal projekt till en fast serverkostnad, utan avgifter per webbplats och utan beroende av att en tredjepartsplattform förblir online eller prisvärd.