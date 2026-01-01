Installera Silex med ettklicksinstallation.
Öppen källkod, kodfri visuell webbplatsbyggare som genererar rena, portabla HTML- och CSS-filer.
Välj en VPS-prenumeration för Silex
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Silex
Silex är open source-alternativet till Webflow — en visuell webbplatsbyggare utan kod som körs helt i webbläsaren och producerar standard HTML- och CSS-filer. Till skillnad från kommersiella webbplatsbyggare som låser dina designer och ditt innehåll till deras plattform, lagrar Silex allt som vanliga filer på din egen server. Det ansluter till headless CMS:er för dynamiskt innehåll, integrerar med statiska webbplatsgeneratorer som 11ty, och går att utöka med ett plugin-system.
Att hosta Silex på en VPS ger webbdesigners och byråer en arbetsyta med obegränsat antal projekt till en fast serverkostnad, utan avgifter per webbplats och utan beroende av att en tredjepartsplattform förblir online eller prisvärd.
Viktiga funktioner i Silex
Visuell redigerare med dra-och-släpp
Bygg sidor visuellt med den GrapesJS-baserade redigeraren med komponenter, stilar och layoutverktyg – du behöver inte ha någon HTML- eller CSS-kunskap.
Statisk HTML-utdata
Alla webbplatser som Silex skapar är rena, standard HTML och CSS – utan körtidsberoenden, fungerar på alla webbhotell och är helt portabla.
CMS databindning
Koppla sidlayouter till WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex och andra headless CMS:er så att icke-utvecklare kan uppdatera innehåll utan att påverka designen.
Multisida översikt
Hantera obegränsat antal webbplatsprojekt från en enda Silex-instans, organiserade i en arbetsyta för byråer och frilansare med flera kunder.
Plugin-utbyggbarhet
Utöka Silex med anpassade komponenter, datakopplingar och integreringar med tredjepartstjänster via plugin-systemet utan att förgrena kärnan.
Varför köra Silex på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.