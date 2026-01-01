Installera OpenHands med en klicksinstallation.
En autonom AI-mjukvaruingenjör med öppen källkod som läser, skriver och kör kod för att slutföra utvecklingsuppgifter från början till slut.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenHands
OpenHands är en plattform med öppen källkod för att köra AI-agenter som autonomt slutför programvaruutvecklingsuppgifter. Med stöd av en sandlådebaserad exekveringsmiljö läser och skriver den filer, kör terminalkommandon, utför testsviter, installerar paket och surfar på webben — allt utan mänsklig inblandning mellan stegen. Varje session körs i en isolerad container, så att agenten säkert kan utföra godtyckliga operationer utan att påverka din VPS-värd.
Plattformen stöder alla större LLM-leverantörer via LiteLLM, vilket låter dig konfigurera OpenAI, Anthropic, Google, Ollama eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt som den bakomliggande resonemangsmodellen. Självhostning håller din kodbas och uppgiftshistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan några avgifter per uppgift utöver vad din LLM-leverantör debiterar.
Viktiga funktioner i OpenHands
Autonom kodexekvering
Läser filer, skriver kod, kör kommandon och testar utdata iterativt — allt inom en isolerad container-sandlåda per session.
Stöd för flera LLM-leverantörer
Använd din egen API-nyckel för OpenAI, Anthropic, Google eller valfri OpenAI-kompatibel slutpunkt via inbyggd LiteLLM-integration.
Webbsurfning och sökning
Bläddra i dokumentation, sök på webben och hämta livedata som en del av flerstegs forsknings- och implementeringsuppgifter.
GitHub-integration
Autentisera med GitHub för att låta agenten läsa kodförråd, skapa grenar, genomföra ändringar och öppna pull-förfrågningar autonomt.
Filåtkomst för arbetsyta
Montera din projektkatalog så att agenten läser och ändrar dina faktiska källfiler under varje kodningssession.
Sessionbeständighet
Konversationshistorik och agentminne kvarstår mellan sessioner så att långvarigt arbete kan fortsätta exakt där det slutade.
Varför köra OpenHands på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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