OpenHands är en plattform med öppen källkod för att köra AI-agenter som autonomt slutför programvaruutvecklingsuppgifter. Med stöd av en sandlådebaserad exekveringsmiljö läser och skriver den filer, kör terminalkommandon, utför testsviter, installerar paket och surfar på webben — allt utan mänsklig inblandning mellan stegen. Varje session körs i en isolerad container, så att agenten säkert kan utföra godtyckliga operationer utan att påverka din VPS-värd.

Plattformen stöder alla större LLM-leverantörer via LiteLLM, vilket låter dig konfigurera OpenAI, Anthropic, Google, Ollama eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt som den bakomliggande resonemangsmodellen. Självhostning håller din kodbas och uppgiftshistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan några avgifter per uppgift utöver vad din LLM-leverantör debiterar.