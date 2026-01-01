Upp till 69 % rabatt pÃ¥ SiYuan

Deploy SiYuan in one click installation.

Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.

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60,90kr/mÃ¥n
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Deploy SiYuan in one click installation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
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FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90kr
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FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
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66% rabatt
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719,90kr
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FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer

Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r
Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r

Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med SiYuan

SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system â€” making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.

Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SiYuan

Block-Level Editing

Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.

Two-Way Linking

Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.

Spaced Repetition

Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.

SQL Query Embedding

Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.

Plugin Marketplace

Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.

VarfÃ¶r kÃ¶ra SiYuan pÃ¥ Hostinger

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

VÃ¤lj en serverplats nÃ¤rmare din mÃ¥lgrupp och Ã¶ka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igÃ¥ng nu
Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

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