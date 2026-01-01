pretix är en funktionsrik plattform för biljettförsäljning med öppen källkod, byggd specifikt för evenemangsarrangörer som vill sälja biljetter utan att betala avgifter per biljett till kommersiella tjänster som Eventbrite eller Ticketmaster. Den är byggd och underhållen av pretix GmbH i Tyskland, driver tusentals evenemang världen över – från små workshops till stora konferenser och festivaler – och är konstruerad för att hantera försäljningstillfällen med hög trafik utan att kollapsa.

Att själv hosta pretix på din egen VPS håller deltagardata, betalningskonfiguration och intäkter under din fulla kontroll. Istället för att ge upp en procentandel av varje biljett till en tredjeparts-gateway, betalar du en fast webbhotellsavgift – och du förblir helt kompatibel med GDPR genom att behålla personuppgifter inom infrastruktur som du hanterar.