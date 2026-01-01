Upp till 69 % rabatt på pretix

Installera pretix med en klicksinstallation.

Öppen källkodsplattform för biljettförsäljning för konferenser, festivaler, workshops och alla evenemang med en fysisk eller digital biljett.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera pretix med en klicksinstallation.

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Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med pretix

pretix är en funktionsrik plattform för biljettförsäljning med öppen källkod, byggd specifikt för evenemangsarrangörer som vill sälja biljetter utan att betala avgifter per biljett till kommersiella tjänster som Eventbrite eller Ticketmaster. Den är byggd och underhållen av pretix GmbH i Tyskland, driver tusentals evenemang världen över – från små workshops till stora konferenser och festivaler – och är konstruerad för att hantera försäljningstillfällen med hög trafik utan att kollapsa.

Att själv hosta pretix på din egen VPS håller deltagardata, betalningskonfiguration och intäkter under din fulla kontroll. Istället för att ge upp en procentandel av varje biljett till en tredjeparts-gateway, betalar du en fast webbhotellsavgift – och du förblir helt kompatibel med GDPR genom att behålla personuppgifter inom infrastruktur som du hanterar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i pretix

Flexibel biljettförsäljning

Sälj betalda, gratis och donationsbaserade biljetter med kvoter, kuponger, platsval och tidsbaserad tillgänglighet över flera evenemang från en butik.

Inbyggda betalningar

Inbyggda integrationer med Stripe, PayPal, SEPA, banköverföring och många andra betalningslösningar — ingen marknadsplats för tredjepartsplugins behövs.

Placeringsplaner

Visuellt interaktivt platsval med kategorier, prisdifferentiering och tillgänglighetsanpassade platser för teatrar, salar och arenor.

Incheckning på plats

Medföljande mobil- och skrivbordsskannerappar validerar QR-kodade biljetter vid entrén, inklusive offlineläge för evenemangslokaler med dålig uppkoppling.

Flerspråkiga butiker

Lansera lokaliserade biljettbutiker på över 30 språk med översatta e-postmeddelanden, biljettlayouter och kassaprocesser som standard.

REST API och Webhooks

Integrera pretix med CRM-system, redovisningssystem och brickutskrift via ett dokumenterat REST API och händelsestyrda webhooks.

Varför köra pretix på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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