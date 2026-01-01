Installera pretix med en klicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för biljettförsäljning för konferenser, festivaler, workshops och alla evenemang med en fysisk eller digital biljett.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med pretix
pretix är en funktionsrik plattform för biljettförsäljning med öppen källkod, byggd specifikt för evenemangsarrangörer som vill sälja biljetter utan att betala avgifter per biljett till kommersiella tjänster som Eventbrite eller Ticketmaster. Den är byggd och underhållen av pretix GmbH i Tyskland, driver tusentals evenemang världen över – från små workshops till stora konferenser och festivaler – och är konstruerad för att hantera försäljningstillfällen med hög trafik utan att kollapsa.
Att själv hosta pretix på din egen VPS håller deltagardata, betalningskonfiguration och intäkter under din fulla kontroll. Istället för att ge upp en procentandel av varje biljett till en tredjeparts-gateway, betalar du en fast webbhotellsavgift – och du förblir helt kompatibel med GDPR genom att behålla personuppgifter inom infrastruktur som du hanterar.
Viktiga funktioner i pretix
Flexibel biljettförsäljning
Sälj betalda, gratis och donationsbaserade biljetter med kvoter, kuponger, platsval och tidsbaserad tillgänglighet över flera evenemang från en butik.
Inbyggda betalningar
Inbyggda integrationer med Stripe, PayPal, SEPA, banköverföring och många andra betalningslösningar — ingen marknadsplats för tredjepartsplugins behövs.
Placeringsplaner
Visuellt interaktivt platsval med kategorier, prisdifferentiering och tillgänglighetsanpassade platser för teatrar, salar och arenor.
Incheckning på plats
Medföljande mobil- och skrivbordsskannerappar validerar QR-kodade biljetter vid entrén, inklusive offlineläge för evenemangslokaler med dålig uppkoppling.
Flerspråkiga butiker
Lansera lokaliserade biljettbutiker på över 30 språk med översatta e-postmeddelanden, biljettlayouter och kassaprocesser som standard.
REST API och Webhooks
Integrera pretix med CRM-system, redovisningssystem och brickutskrift via ett dokumenterat REST API och händelsestyrda webhooks.
Varför köra pretix på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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