iTop (IT Operations Portal) är en helt öppen källkod, webbaserad IT Service Management-plattform byggd kring ITIL:s bästa praxis. Den kombinerar en kraftfull Configuration Management Database med moduler för helpdesk, incident, problem, ändring och servicehantering — allt i en självhyst applikation.

Till skillnad från SaaS ITSM-verktyg som tar betalt per agent, ger självhyst iTop på din egen VPS ditt IT-team full kontroll över din data, anpassning och integrationer. Ni kan utöka iTop med tillägg från iTop Hub för att anpassa det till era specifika operativa arbetsflöden.