Installera iTop med ettklicksinstallation.
Öppen källkods-ITSM-plattform och CMDB för hantering av IT-tjänster, infrastruktur och supportarbetsflöden.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med iTop
iTop (IT Operations Portal) är en helt öppen källkod, webbaserad IT Service Management-plattform byggd kring ITIL:s bästa praxis. Den kombinerar en kraftfull Configuration Management Database med moduler för helpdesk, incident, problem, ändring och servicehantering — allt i en självhyst applikation.
Till skillnad från SaaS ITSM-verktyg som tar betalt per agent, ger självhyst iTop på din egen VPS ditt IT-team full kontroll över din data, anpassning och integrationer. Ni kan utöka iTop med tillägg från iTop Hub för att anpassa det till era specifika operativa arbetsflöden.
Viktiga funktioner i iTop
Integrerad CMDB
Spåra alla IT-tillgångar och deras relationer i en fullt anpassningsbar databas med grafisk konsekvensanalys.
Incident och support
Hantera supportärenden med SLA-spårning, användarmeddelanden och fullständig granskningslogg över varje åtgärd som utförs.
Förändringsledning
Planera och godkänn ändringar med strukturerade arbetsflöden som håller din IT-miljö stabil och spårbar.
Tjänstkatalog
Definiera och hantera tjänsteutbud, avtal och SLA-mål i hela din IT-organisation.
Utbyggbar via tillägg
Utöka iTop med community- och kommersiella tillägg från iTop Hub utan att ändra kärnkoden.
Varför köra iTop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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