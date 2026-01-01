Upp till 69 % rabatt på Dagu

Modern DAG-baserad arbetsflödesschemaläggare med ett webbgränssnitt för att hantera cron-jobb och uppgiftspipelines.

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60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Dagu

Dagu är en kraftfull arbetsflödesschemaläggare med öppen källkod som ersätter traditionella cron-jobb med DAG-pipelines (Directed Acyclic Graph) som hanteras via ett rent webbgränssnitt. Du definierar arbetsflöden i enkla YAML-filer med steg som kan köra shell-kommandon, Docker-containrar, HTTP-förfrågningar, SQL-frågor och mer — allt med inbyggda beroendekedjor, omförsök och villkorslogik.

Att självhosta Dagu på din egen VPS ger dig en schemaläggare med en enda binärfil utan databasberoenden. Filbaserad lagring gör det enkelt, medan webbgränssnittet erbjuder realtidsövervakning av exekvering, loggvisning och manuella utlösarkontroller. Denna distribution inkluderar inbyggd autentisering och persistent lagring för arbetsflödesdefinitioner och exekveringshistorik.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Dagu

DAG arbetsflödesredigerare

Definiera uppgiftsberoenden som riktade acykliska grafer i YAML med parallell exekvering, villkorlig förgrening och omprövningslogik.

Inbyggda stegtyper

Kör shell-kommandon, Docker-containrar, HTTP-förfrågningar, SQL-frågor, SSH-kommandon och S3-operationer som inbyggda stegtyper.

Realtidsövervakning

Följ arbetsflödets framsteg i realtid via webbgränssnittet med status på stegnivå, loggar och tidsinformation.

Cronschemaläggning

Schemalägg arbetsflöden med cron-uttryck och hantera alla schemalagda jobb från en enda översikt.

AI-agentintegration

Kör AI-kodningsagenter som Claude Code, Codex och Copilot som arbetsflödessteg med inbyggt stöd för testramverk.

Varför köra Dagu på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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