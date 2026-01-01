Dagu är en kraftfull arbetsflödesschemaläggare med öppen källkod som ersätter traditionella cron-jobb med DAG-pipelines (Directed Acyclic Graph) som hanteras via ett rent webbgränssnitt. Du definierar arbetsflöden i enkla YAML-filer med steg som kan köra shell-kommandon, Docker-containrar, HTTP-förfrågningar, SQL-frågor och mer — allt med inbyggda beroendekedjor, omförsök och villkorslogik.

Att självhosta Dagu på din egen VPS ger dig en schemaläggare med en enda binärfil utan databasberoenden. Filbaserad lagring gör det enkelt, medan webbgränssnittet erbjuder realtidsövervakning av exekvering, loggvisning och manuella utlösarkontroller. Denna distribution inkluderar inbyggd autentisering och persistent lagring för arbetsflödesdefinitioner och exekveringshistorik.