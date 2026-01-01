Modern DAG-baserad arbetsflödesschemaläggare med ett webbgränssnitt för att hantera cron-jobb och uppgiftspipelines.
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Vad du kan bygga med Dagu
Dagu är en kraftfull arbetsflödesschemaläggare med öppen källkod som ersätter traditionella cron-jobb med DAG-pipelines (Directed Acyclic Graph) som hanteras via ett rent webbgränssnitt. Du definierar arbetsflöden i enkla YAML-filer med steg som kan köra shell-kommandon, Docker-containrar, HTTP-förfrågningar, SQL-frågor och mer — allt med inbyggda beroendekedjor, omförsök och villkorslogik.
Att självhosta Dagu på din egen VPS ger dig en schemaläggare med en enda binärfil utan databasberoenden. Filbaserad lagring gör det enkelt, medan webbgränssnittet erbjuder realtidsövervakning av exekvering, loggvisning och manuella utlösarkontroller. Denna distribution inkluderar inbyggd autentisering och persistent lagring för arbetsflödesdefinitioner och exekveringshistorik.
Viktiga funktioner i Dagu
DAG arbetsflödesredigerare
Definiera uppgiftsberoenden som riktade acykliska grafer i YAML med parallell exekvering, villkorlig förgrening och omprövningslogik.
Inbyggda stegtyper
Kör shell-kommandon, Docker-containrar, HTTP-förfrågningar, SQL-frågor, SSH-kommandon och S3-operationer som inbyggda stegtyper.
Realtidsövervakning
Följ arbetsflödets framsteg i realtid via webbgränssnittet med status på stegnivå, loggar och tidsinformation.
Cronschemaläggning
Schemalägg arbetsflöden med cron-uttryck och hantera alla schemalagda jobb från en enda översikt.
AI-agentintegration
Kör AI-kodningsagenter som Claude Code, Codex och Copilot som arbetsflödessteg med inbyggt stöd för testramverk.
Varför köra Dagu på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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