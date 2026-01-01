Upp till 69 % rabatt på Ollama

Installera Ollama med en klicksinstallation.

Kör stora språkmodeller med öppen källkod på din egen VPS utan API-kostnader och med fullständig datasekretess.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Ollama med en klicksinstallation.

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Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Ollama

Ollama är det ledande ramverket med öppen källkod för att köra stora språkmodeller lokalt, som stöder Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek och över 100 andra utan molnberoenden. Det hanterar modellkvantisering, GPU-acceleration och minneshantering automatiskt, och exponerar ett REST API som är kompatibelt med OpenAI-formatet så att befintliga verktyg och integrationer fungerar utan modifiering.

Att själva hosta Ollama på er VPS eliminerar kostnader per token, tar bort hastighetsbegränsningar och säkerställer att varje prompt och svar stannar på er egen infrastruktur. Det är den idealiska backend-lösningen för team som bygger AI-drivna applikationer eller för alla som behöver privat, alltid-på-språkmodellinferens.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Ollama

100+ Öppna modeller

Hämta och kör Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 och dussintals fler med ett enda kommando.

OpenAI-kompatibelt API

Drop-in REST API låter befintliga verktyg, SDK:er och integrationer ansluta till Ollama utan kodändringar.

GPU-acceleration

Automatiskt stöd för NVIDIA CUDA och Apple Metal påskyndar inferens avsevärt jämfört med CPU-baserade installationer.

Multimodal support

Kör visionsmodeller som LLaVA för att bearbeta både bilder och text i samma konversation.

Anpassade modellfiler

Skapa skräddarsydda modeller med systemprompter, temperaturinställningar och anpassade parametrar med hjälp av Modelfiles.

Varför köra Ollama på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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