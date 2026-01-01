Installera Ollama med en klicksinstallation.
Kör stora språkmodeller med öppen källkod på din egen VPS utan API-kostnader och med fullständig datasekretess.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ollama
Ollama är det ledande ramverket med öppen källkod för att köra stora språkmodeller lokalt, som stöder Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek och över 100 andra utan molnberoenden. Det hanterar modellkvantisering, GPU-acceleration och minneshantering automatiskt, och exponerar ett REST API som är kompatibelt med OpenAI-formatet så att befintliga verktyg och integrationer fungerar utan modifiering.
Att själva hosta Ollama på er VPS eliminerar kostnader per token, tar bort hastighetsbegränsningar och säkerställer att varje prompt och svar stannar på er egen infrastruktur. Det är den idealiska backend-lösningen för team som bygger AI-drivna applikationer eller för alla som behöver privat, alltid-på-språkmodellinferens.
Viktiga funktioner i Ollama
100+ Öppna modeller
Hämta och kör Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 och dussintals fler med ett enda kommando.
OpenAI-kompatibelt API
Drop-in REST API låter befintliga verktyg, SDK:er och integrationer ansluta till Ollama utan kodändringar.
GPU-acceleration
Automatiskt stöd för NVIDIA CUDA och Apple Metal påskyndar inferens avsevärt jämfört med CPU-baserade installationer.
Multimodal support
Kör visionsmodeller som LLaVA för att bearbeta både bilder och text i samma konversation.
Anpassade modellfiler
Skapa skräddarsydda modeller med systemprompter, temperaturinställningar och anpassade parametrar med hjälp av Modelfiles.
Varför köra Ollama på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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