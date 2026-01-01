Ollama är det ledande ramverket med öppen källkod för att köra stora språkmodeller lokalt, som stöder Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek och över 100 andra utan molnberoenden. Det hanterar modellkvantisering, GPU-acceleration och minneshantering automatiskt, och exponerar ett REST API som är kompatibelt med OpenAI-formatet så att befintliga verktyg och integrationer fungerar utan modifiering.

Att själva hosta Ollama på er VPS eliminerar kostnader per token, tar bort hastighetsbegränsningar och säkerställer att varje prompt och svar stannar på er egen infrastruktur. Det är den idealiska backend-lösningen för team som bygger AI-drivna applikationer eller för alla som behöver privat, alltid-på-språkmodellinferens.