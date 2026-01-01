Installera HumHub med en klicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för sociala nätverk och intranät för företag, för att bygga privata teamgemenskaper.
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Vad du kan bygga med HumHub
HumHub är en öppen källkodsplattform för sociala nätverk för företag som gör det möjligt för organisationer att bygga privata, egenhostade intranätgemenskaper. Den kombinerar den välbekanta känslan av sociala nätverk — aktivitetsflöden, utrymmen (gruppkanaler), direktmeddelanden, användarprofiler och aviseringar — med kontroll- och integritetskraven för en intern teamplattform. Till skillnad från hostade alternativ som Slack eller Microsoft Teams, körs HumHub helt på er egen infrastruktur utan kostnader per användare eller att data lämnar era servrar.
Byggd på en modulär arkitektur, erbjuder HumHub en marknadsplats med över 100 gratis och premiummoduler som täcker wikis, kalendrar, uppgiftshantering, omröstningar, fildelning och LDAP/Active Directory-autentisering — vilket gör den anpassningsbar till de specifika samarbetsbehoven hos alla team eller organisationer.
Viktiga funktioner i HumHub
Utrymmen och kanaler
Organisera gemenskaper i dedikerade utrymmen — varje med sitt eget aktivitetsflöde, medlemmar, filer och moduler — för team, avdelningar eller projekt.
100+ gratis moduler
Utöka funktionaliteten med marknadsplatsmoduler som omfattar wikis, kalendrar, omröstningar, uppgiftstavlor, fildelning och videosamtal – de flesta är gratis.
LDAP och SSO
Autentisera användare via LDAP, Active Directory, SAML eller sociala inloggningar, och centralisera identitetshanteringen med er befintliga kataloginfrastruktur.
REST API-åtkomst
Fullständigt REST API gör att du kan integrera HumHub med externa applikationer, automatisera användarprovisionering och bygga anpassade arbetsflöden ovanpå plattformen.
Anpassade teman
Använd anpassade teman och varumärkesprofilering för att matcha din organisations visuella identitet, inklusive logotyper, färger och CSS-åsidosättningar utan att modifiera kärnfiler.
Varför köra HumHub på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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