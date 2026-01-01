HumHub är en öppen källkodsplattform för sociala nätverk för företag som gör det möjligt för organisationer att bygga privata, egenhostade intranätgemenskaper. Den kombinerar den välbekanta känslan av sociala nätverk — aktivitetsflöden, utrymmen (gruppkanaler), direktmeddelanden, användarprofiler och aviseringar — med kontroll- och integritetskraven för en intern teamplattform. Till skillnad från hostade alternativ som Slack eller Microsoft Teams, körs HumHub helt på er egen infrastruktur utan kostnader per användare eller att data lämnar era servrar.

Byggd på en modulär arkitektur, erbjuder HumHub en marknadsplats med över 100 gratis och premiummoduler som täcker wikis, kalendrar, uppgiftshantering, omröstningar, fildelning och LDAP/Active Directory-autentisering — vilket gör den anpassningsbar till de specifika samarbetsbehoven hos alla team eller organisationer.