Bigcapital är en modern finansiell redovisningsplattform med öppen källkod, utformad som ett självhyst alternativ till QuickBooks, Xero och Wave. Den implementerar en komplett dubbel bokföring med huvudbok, med stöd för flera valutor, kund- och leverantörsregister, fakturering och räkningar, lagerhantering, manuella journaler och intelligent rapportering — finansiella rapporter, kassaflöde, åldersanalys av kundfordringar och leverantörsskulder, samt skattesammanställningar — allt genererat från den underliggande huvudboken.

Att självhysa Bigcapital på din VPS innebär att kundfakturor, banktransaktioner och finansiella register finns på infrastruktur som du kontrollerar, snarare än att de överlämnas till en SaaS-redovisningstjänst. Plattformen stöder flera företag (klienter) per instans med isolerade databaser, integreras med Stripe och Plaid för betalningar och bankflöden, och exponerar ett omfattande API för anpassade integrationer och rapportering.