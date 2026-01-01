Upp till 69 % rabatt på Bigcapital

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Självhastat ekonomisystem med stöd för flera valutor, intelligent rapportering och en komplett huvudbok med dubbel bokföring.

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AI-hanterad VPS
88,90  kr /mån
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63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Bigcapital

Bigcapital är en modern finansiell redovisningsplattform med öppen källkod, utformad som ett självhyst alternativ till QuickBooks, Xero och Wave. Den implementerar en komplett dubbel bokföring med huvudbok, med stöd för flera valutor, kund- och leverantörsregister, fakturering och räkningar, lagerhantering, manuella journaler och intelligent rapportering — finansiella rapporter, kassaflöde, åldersanalys av kundfordringar och leverantörsskulder, samt skattesammanställningar — allt genererat från den underliggande huvudboken.

Att självhysa Bigcapital på din VPS innebär att kundfakturor, banktransaktioner och finansiella register finns på infrastruktur som du kontrollerar, snarare än att de överlämnas till en SaaS-redovisningstjänst. Plattformen stöder flera företag (klienter) per instans med isolerade databaser, integreras med Stripe och Plaid för betalningar och bankflöden, och exponerar ett omfattande API för anpassade integrationer och rapportering.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Bigcapital

Dubbel bokföring

Fullständig huvudbok med dubbel bokföring, inklusive kontoplan, manuella verifikationer och revisionssäker transaktionshistorik som ansluter direkt till standardiserade redovisningsflöden.

Multivaluta

Inbyggt multivalutastöd med konfigurerbara växelkurskällor för fakturor, räkningar och rapporter för internationella kunder och leverantörer.

Fakturor och räkningar

Kundfakturering med betalningsspårning, leverantörsfakturor med betalningsschemaläggning, återkommande transaktioner och PDF-generering via den medföljande Gotenberg-integrationen.

Intelligenta rapporter

Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, åldersanalys av kundfordringar/leverantörsskulder, momsredovisningar och anpassningsbara finansiella rapporter genererade från huvudboken i realtid.

Multitenant i grunden

Varje företag får sin egen isolerade databas, så en enda instans kan hantera flera företag med strikt dataseparation.

Varför köra Bigcapital på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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