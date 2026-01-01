Installera Bigcapital med ett klick.
Självhastat ekonomisystem med stöd för flera valutor, intelligent rapportering och en komplett huvudbok med dubbel bokföring.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bigcapital
Bigcapital är en modern finansiell redovisningsplattform med öppen källkod, utformad som ett självhyst alternativ till QuickBooks, Xero och Wave. Den implementerar en komplett dubbel bokföring med huvudbok, med stöd för flera valutor, kund- och leverantörsregister, fakturering och räkningar, lagerhantering, manuella journaler och intelligent rapportering — finansiella rapporter, kassaflöde, åldersanalys av kundfordringar och leverantörsskulder, samt skattesammanställningar — allt genererat från den underliggande huvudboken.
Att självhysa Bigcapital på din VPS innebär att kundfakturor, banktransaktioner och finansiella register finns på infrastruktur som du kontrollerar, snarare än att de överlämnas till en SaaS-redovisningstjänst. Plattformen stöder flera företag (klienter) per instans med isolerade databaser, integreras med Stripe och Plaid för betalningar och bankflöden, och exponerar ett omfattande API för anpassade integrationer och rapportering.
Viktiga funktioner i Bigcapital
Dubbel bokföring
Fullständig huvudbok med dubbel bokföring, inklusive kontoplan, manuella verifikationer och revisionssäker transaktionshistorik som ansluter direkt till standardiserade redovisningsflöden.
Multivaluta
Inbyggt multivalutastöd med konfigurerbara växelkurskällor för fakturor, räkningar och rapporter för internationella kunder och leverantörer.
Fakturor och räkningar
Kundfakturering med betalningsspårning, leverantörsfakturor med betalningsschemaläggning, återkommande transaktioner och PDF-generering via den medföljande Gotenberg-integrationen.
Intelligenta rapporter
Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, åldersanalys av kundfordringar/leverantörsskulder, momsredovisningar och anpassningsbara finansiella rapporter genererade från huvudboken i realtid.
Multitenant i grunden
Varje företag får sin egen isolerade databas, så en enda instans kan hantera flera företag med strikt dataseparation.
Varför köra Bigcapital på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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