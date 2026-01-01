Upp till 69 % rabatt på Actual Budget

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Integritetsfokuserad app för personlig ekonomi som använder kuvertbudgetering för att ge varje krona ett syfte.

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60,90  kr /mån
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KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Actual Budget

Actual Budget är en snabb, lokal-först personlig ekonomiapplikation byggd kring kuvertbudgeteringsmetoden – där varje dollar du tjänar tilldelas en specifik kategori innan du spenderar den. Ursprungligen en kommersiell produkt, blev den öppen källkod av sin skapare och underhålls nu av en aktiv gemenskap, vilket gör den till ett av de mest kapabla gratisalternativen till YNAB.

Eftersom Actual Budget använder en lokal-först arkitektur stannar din finansiella data på infrastruktur du kontrollerar snarare än i ett tredjeparts moln. Synkronisering mellan flera enheter fungerar fortfarande via din egenhostade server, och valfri end-to-end-kryptering skyddar data under överföring. Bankanslutningar via SimpleFIN (USA/Kanada) och GoCardless (EU/Storbritannien) hämtar transaktioner automatiskt, medan importstöd för YNAB gör migreringen enkel.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Actual Budget

Kuvertbudgetering

Tilldelar varje dollar till en specifik kategori innan du spenderar, vilket ger dig en tydlig plan baserad på faktisk inkomst snarare än grova uppskattningar.

Dataägarskap med lokal prioritet

Vi lagrar din finansiella data på din egen server, inte i ett kommersiellt moln, och skyddar därmed känsliga kontouppgifter från intrång av tredje part eller ändringar i leverantörspolicyer.

Flerenhetssynkronisering

Synkronisera budgetar mellan telefoner, surfplattor och datorer via din självhostade server så att varje hushållsmedlem ser samma aktuella siffror.

Bankkontointegration

Anslut till riktiga bankkonton via SimpleFIN (USA/Kanada) eller GoCardless (EU/Storbritannien) för att importera transaktioner automatiskt, vilket minskar manuell datainmatning.

Detaljerade finansiella rapporter

Inbyggda rapporter för nettoförmögenhet, kassaflöde och utgiftstrender ger dig insikt att fatta välgrundade ekonomiska beslut utan ett separat kalkylblad.

Varför köra Actual Budget på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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