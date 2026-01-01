Installera Actual Budget med ett klick.
Integritetsfokuserad app för personlig ekonomi som använder kuvertbudgetering för att ge varje krona ett syfte.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Actual Budget
Actual Budget är en snabb, lokal-först personlig ekonomiapplikation byggd kring kuvertbudgeteringsmetoden – där varje dollar du tjänar tilldelas en specifik kategori innan du spenderar den. Ursprungligen en kommersiell produkt, blev den öppen källkod av sin skapare och underhålls nu av en aktiv gemenskap, vilket gör den till ett av de mest kapabla gratisalternativen till YNAB.
Eftersom Actual Budget använder en lokal-först arkitektur stannar din finansiella data på infrastruktur du kontrollerar snarare än i ett tredjeparts moln. Synkronisering mellan flera enheter fungerar fortfarande via din egenhostade server, och valfri end-to-end-kryptering skyddar data under överföring. Bankanslutningar via SimpleFIN (USA/Kanada) och GoCardless (EU/Storbritannien) hämtar transaktioner automatiskt, medan importstöd för YNAB gör migreringen enkel.
Viktiga funktioner i Actual Budget
Kuvertbudgetering
Tilldelar varje dollar till en specifik kategori innan du spenderar, vilket ger dig en tydlig plan baserad på faktisk inkomst snarare än grova uppskattningar.
Dataägarskap med lokal prioritet
Vi lagrar din finansiella data på din egen server, inte i ett kommersiellt moln, och skyddar därmed känsliga kontouppgifter från intrång av tredje part eller ändringar i leverantörspolicyer.
Flerenhetssynkronisering
Synkronisera budgetar mellan telefoner, surfplattor och datorer via din självhostade server så att varje hushållsmedlem ser samma aktuella siffror.
Bankkontointegration
Anslut till riktiga bankkonton via SimpleFIN (USA/Kanada) eller GoCardless (EU/Storbritannien) för att importera transaktioner automatiskt, vilket minskar manuell datainmatning.
Detaljerade finansiella rapporter
Inbyggda rapporter för nettoförmögenhet, kassaflöde och utgiftstrender ger dig insikt att fatta välgrundade ekonomiska beslut utan ett separat kalkylblad.
Varför köra Actual Budget på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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