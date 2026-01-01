Actual Budget är en snabb, lokal-först personlig ekonomiapplikation byggd kring kuvertbudgeteringsmetoden – där varje dollar du tjänar tilldelas en specifik kategori innan du spenderar den. Ursprungligen en kommersiell produkt, blev den öppen källkod av sin skapare och underhålls nu av en aktiv gemenskap, vilket gör den till ett av de mest kapabla gratisalternativen till YNAB.

Eftersom Actual Budget använder en lokal-först arkitektur stannar din finansiella data på infrastruktur du kontrollerar snarare än i ett tredjeparts moln. Synkronisering mellan flera enheter fungerar fortfarande via din egenhostade server, och valfri end-to-end-kryptering skyddar data under överföring. Bankanslutningar via SimpleFIN (USA/Kanada) och GoCardless (EU/Storbritannien) hämtar transaktioner automatiskt, medan importstöd för YNAB gör migreringen enkel.