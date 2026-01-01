Installera Budge med ett klicks installation.
Självhostad applikation för privatekonomi för att spåra privata utgifter, budgetera och hantera ekonomiska mål.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Budge
Budge är en budgeteringsapplikation för personlig ekonomi som hjälper individer och familjer att spåra utgifter, övervaka utgiftsmönster och arbeta mot finansiella mål genom ett användarvänligt webbgränssnitt. Den stöder flera kontotyper, anpassade utgiftskategorier och hantering av återkommande transaktioner, vilket ger användarna en komplett bild av deras ekonomiska hälsa utan att förlita sig på molnbaserade finansiella tjänster.
Att själv hosta Budge på din egen VPS säkerställer att bankuppgifter, utgiftshistorik och finansiella mål förblir helt inom din infrastruktur, och att ingen delar dem med tredjepartsplattformar eller använder dem för annonsprofilering. Beständig lagring bevarar år av finansiell historik, som du kan komma åt från vilken enhet som helst genom ett responsivt webbläsargränssnitt.
Viktiga funktioner i Budge
Kostnadsspårning
Logga och kategorisera transaktioner över flera kontotyper — lönekonto, sparkonto, kreditkort och kontanter — för att upprätthålla korrekta finansiella register.
Budgetövervakning
Ange utgiftsgränser per kategori och följ framstegen i realtid så att du omedelbart vet när du riskerar att överskrida en budget.
Visuella utgiftsrapporter
Diagram och kontrollpaneler visar utgiftsmönster och budgetprestanda i en överblick, vilket gör det enkelt att identifiera vart pengarna tar vägen varje månad.
Målspårning
Sätt upp mål för sparande eller skuldreducering och följ upp framstegen över tid, förvandla abstrakta finansiella mål till mätbara milstolpar.
Design med integritetsfokus
Vi lagrar all finansiell data lokalt på din VPS, utan extern delning, vilket håller känslig information borta från annonsnätverk och datamäklare.
Varför köra Budge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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