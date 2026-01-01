Budge är en budgeteringsapplikation för personlig ekonomi som hjälper individer och familjer att spåra utgifter, övervaka utgiftsmönster och arbeta mot finansiella mål genom ett användarvänligt webbgränssnitt. Den stöder flera kontotyper, anpassade utgiftskategorier och hantering av återkommande transaktioner, vilket ger användarna en komplett bild av deras ekonomiska hälsa utan att förlita sig på molnbaserade finansiella tjänster.

Att själv hosta Budge på din egen VPS säkerställer att bankuppgifter, utgiftshistorik och finansiella mål förblir helt inom din infrastruktur, och att ingen delar dem med tredjepartsplattformar eller använder dem för annonsprofilering. Beständig lagring bevarar år av finansiell historik, som du kan komma åt från vilken enhet som helst genom ett responsivt webbläsargränssnitt.