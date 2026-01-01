Upp till 69 % rabatt på Euro-Office DocumentServer

Installera Euro-Office DocumentServer med ett klicks installation.

Europeisk-suverän självhostad kontorslösning för webbläsarbaserad samarbetsredigering av dokument, kalkylblad och presentationer.

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121,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Euro-Office DocumentServer med ett klicks installation.

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69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer är en onlinekontorslösning med öppen källkod. Den möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- och PDF-format direkt i din egen infrastruktur. Denna lösning bygger på den AGPL-licensierade kodbasen ONLYOFFICE DocumentServer och har omprofilerats för europeisk digital suveränitet. Den fungerar som en direktanvändbar backend för samarbetsredigering för plattformar som Nextcloud och ownCloud.

Genom att själv hosta Euro-Office DocumentServer behåller du varje dokument, redigeringssession och integrationsanrop inuti din VPS. Ingen tredjepartsmolntjänst rör innehållet. JWT-tokenautentisering säkrar API:et som standard. Den paketerade distributionen levereras med PostgreSQL, RabbitMQ och Redis. Vi förkonfigurerar dessa för en produktionsklar redigeringsserver.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Euro-Office DocumentServer

Suverän i sin design

Europeiskt ledd AGPL-fork med fokus på digital suveränitet — varje dokument, logg och databasrad stannar på infrastruktur som du kontrollerar.

Samredigering i realtid

Flera användare redigerar samma dokument, kalkylblad eller presentation samtidigt med live-markörer, kommentarer och spårade ändringar.

MS Office-kompatibilitet

Öppnar och sparar DOCX, XLSX och PPTX med hög precision för layouten, samt har inbyggt stöd för ODT, ODS och ODP.

JWT API-säkerhet

JSON Web Token-validering skyddar varje API-anrop, så att endast auktoriserade integrationer och kunder kan ansluta till redigeringsservern.

Nextcloud-integration

Enkel att installera backend för samarbetsredigering för Nextcloud, ownCloud och andra plattformar som redan stöder ONLYOFFICE-kopplingar.

PDF- och formulärredigering

Redigera PDF:er och skapa ifyllbara PDF-formulär direkt i webbläsaren, utan att du behöver extra programvara eller tillägg.

Varför köra Euro-Office DocumentServer på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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