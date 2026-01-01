Euro-Office DocumentServer är en onlinekontorslösning med öppen källkod. Den möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- och PDF-format direkt i din egen infrastruktur. Denna lösning bygger på den AGPL-licensierade kodbasen ONLYOFFICE DocumentServer och har omprofilerats för europeisk digital suveränitet. Den fungerar som en direktanvändbar backend för samarbetsredigering för plattformar som Nextcloud och ownCloud.

Genom att själv hosta Euro-Office DocumentServer behåller du varje dokument, redigeringssession och integrationsanrop inuti din VPS. Ingen tredjepartsmolntjänst rör innehållet. JWT-tokenautentisering säkrar API:et som standard. Den paketerade distributionen levereras med PostgreSQL, RabbitMQ och Redis. Vi förkonfigurerar dessa för en produktionsklar redigeringsserver.