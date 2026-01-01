Installera Euro-Office DocumentServer med ett klicks installation.
Europeisk-suverän självhostad kontorslösning för webbläsarbaserad samarbetsredigering av dokument, kalkylblad och presentationer.
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Vad du kan bygga med Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer är en onlinekontorslösning med öppen källkod. Den möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- och PDF-format direkt i din egen infrastruktur. Denna lösning bygger på den AGPL-licensierade kodbasen ONLYOFFICE DocumentServer och har omprofilerats för europeisk digital suveränitet. Den fungerar som en direktanvändbar backend för samarbetsredigering för plattformar som Nextcloud och ownCloud.
Genom att själv hosta Euro-Office DocumentServer behåller du varje dokument, redigeringssession och integrationsanrop inuti din VPS. Ingen tredjepartsmolntjänst rör innehållet. JWT-tokenautentisering säkrar API:et som standard. Den paketerade distributionen levereras med PostgreSQL, RabbitMQ och Redis. Vi förkonfigurerar dessa för en produktionsklar redigeringsserver.
Viktiga funktioner i Euro-Office DocumentServer
Suverän i sin design
Europeiskt ledd AGPL-fork med fokus på digital suveränitet — varje dokument, logg och databasrad stannar på infrastruktur som du kontrollerar.
Samredigering i realtid
Flera användare redigerar samma dokument, kalkylblad eller presentation samtidigt med live-markörer, kommentarer och spårade ändringar.
MS Office-kompatibilitet
Öppnar och sparar DOCX, XLSX och PPTX med hög precision för layouten, samt har inbyggt stöd för ODT, ODS och ODP.
JWT API-säkerhet
JSON Web Token-validering skyddar varje API-anrop, så att endast auktoriserade integrationer och kunder kan ansluta till redigeringsservern.
Nextcloud-integration
Enkel att installera backend för samarbetsredigering för Nextcloud, ownCloud och andra plattformar som redan stöder ONLYOFFICE-kopplingar.
PDF- och formulärredigering
Redigera PDF:er och skapa ifyllbara PDF-formulär direkt i webbläsaren, utan att du behöver extra programvara eller tillägg.
Varför köra Euro-Office DocumentServer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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