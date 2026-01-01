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Självhostad privat molnlagring med AI-driven semantisk sökning över foton, videor och dokument.

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60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Foxel

Foxel är en plattform för privat molnlagring med öppen källkod som förenar filer från lokala diskar, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox och andra backend-system bakom ett enda webbgränssnitt. Dess framstående funktion är AI-driven semantisk sökning, som låter dig hitta foton, videor och dokument med naturliga språkbeskrivningar istället för filnamn.

Genom att själv hosta Foxel behåller du ditt personliga mediebibliotek, arbetsarkiv och delade teamfiler på infrastruktur som du helt kontrollerar – inga per-användaravgifter, ingen proprietär inlåsning och ingen tredje part som skannar din data för att bygga inbäddningar. Rollbaserad åtkomstkontroll, signerade delningslänkar och protokollmappningar via S3 API och WebDAV gör den lämplig för både individer och små team.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Foxel

Semantisk AI-sökning

Hitta foton och dokument genom att beskriva dem med vanligt språk med konfigurerbara inbäddningsmodeller och Milvus- eller Qdrant-vektordatabaser.

Enhetliga lagringsbakändor

Anslut lokala diskar, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox och fler bakom ett enda bläddringsgränssnitt med insticksadaptrar.

Rollbaserad åtkomstkontroll

Definiera anpassade roller med sökvägsbaserade läs-, skriv-, raderings- och delningsbehörigheter med hjälp av jokertecken, reguljära uttryck och prioritetsordnade regler.

Inbyggd filförhandsgranskning

Streama bilder, videor, PDF-filer, Office-dokument, text och källkod direkt i webbläsaren utan att ladda ner originalfilen.

Protokollmappningar

Exponera din lagring via S3-kompatibla slutpunkter, WebDAV-monteringar och signerade direktlänkar för skript, appar och operativsystemets filhanterare.

Plugin och AI-agent

Utöka plattformen med manifestbaserade tillägg och en integrerad AI-agent som utför filåtgärder och automationsuppgifter.

Varför köra Foxel på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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