Foxel är en plattform för privat molnlagring med öppen källkod som förenar filer från lokala diskar, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox och andra backend-system bakom ett enda webbgränssnitt. Dess framstående funktion är AI-driven semantisk sökning, som låter dig hitta foton, videor och dokument med naturliga språkbeskrivningar istället för filnamn.

Genom att själv hosta Foxel behåller du ditt personliga mediebibliotek, arbetsarkiv och delade teamfiler på infrastruktur som du helt kontrollerar – inga per-användaravgifter, ingen proprietär inlåsning och ingen tredje part som skannar din data för att bygga inbäddningar. Rollbaserad åtkomstkontroll, signerade delningslänkar och protokollmappningar via S3 API och WebDAV gör den lämplig för både individer och små team.