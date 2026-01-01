Installera Foxel med en enklicksinstallation.
Självhostad privat molnlagring med AI-driven semantisk sökning över foton, videor och dokument.
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Vad du kan bygga med Foxel
Foxel är en plattform för privat molnlagring med öppen källkod som förenar filer från lokala diskar, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox och andra backend-system bakom ett enda webbgränssnitt. Dess framstående funktion är AI-driven semantisk sökning, som låter dig hitta foton, videor och dokument med naturliga språkbeskrivningar istället för filnamn.
Genom att själv hosta Foxel behåller du ditt personliga mediebibliotek, arbetsarkiv och delade teamfiler på infrastruktur som du helt kontrollerar – inga per-användaravgifter, ingen proprietär inlåsning och ingen tredje part som skannar din data för att bygga inbäddningar. Rollbaserad åtkomstkontroll, signerade delningslänkar och protokollmappningar via S3 API och WebDAV gör den lämplig för både individer och små team.
Viktiga funktioner i Foxel
Semantisk AI-sökning
Hitta foton och dokument genom att beskriva dem med vanligt språk med konfigurerbara inbäddningsmodeller och Milvus- eller Qdrant-vektordatabaser.
Enhetliga lagringsbakändor
Anslut lokala diskar, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox och fler bakom ett enda bläddringsgränssnitt med insticksadaptrar.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera anpassade roller med sökvägsbaserade läs-, skriv-, raderings- och delningsbehörigheter med hjälp av jokertecken, reguljära uttryck och prioritetsordnade regler.
Inbyggd filförhandsgranskning
Streama bilder, videor, PDF-filer, Office-dokument, text och källkod direkt i webbläsaren utan att ladda ner originalfilen.
Protokollmappningar
Exponera din lagring via S3-kompatibla slutpunkter, WebDAV-monteringar och signerade direktlänkar för skript, appar och operativsystemets filhanterare.
Plugin och AI-agent
Utöka plattformen med manifestbaserade tillägg och en integrerad AI-agent som utför filåtgärder och automationsuppgifter.
Varför köra Foxel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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