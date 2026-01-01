Tracearr är en övervakningsplattform med öppen källkod som samlar Plex, Jellyfin och Emby i en enda översikt. Spåra aktiva strömmar i realtid, granska hela sessionshistoriken med geolokaliseringsdata och fördjupa dig i biblioteksanalyser – allt utan att behöva hantera flera verktyg.

Till skillnad från Tautulli eller Jellystat fungerar Tracearr med alla tre stora medieservrar samtidigt. Dess inbyggda motor för delningsdetektering använder sex regeltyper – inklusive omöjlig förflyttning och enhetshastighet – för att automatiskt flagga misstänkt kontoaktivitet och skyddar din server från missbruk.