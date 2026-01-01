Installera Tracearr med ett klicksinstallation.
En enhetlig strömövervakningspanel för Plex, Jellyfin och Emby med realtidsanalys och detektering av kontodelning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tracearr
Tracearr är en övervakningsplattform med öppen källkod som samlar Plex, Jellyfin och Emby i en enda översikt. Spåra aktiva strömmar i realtid, granska hela sessionshistoriken med geolokaliseringsdata och fördjupa dig i biblioteksanalyser – allt utan att behöva hantera flera verktyg.
Till skillnad från Tautulli eller Jellystat fungerar Tracearr med alla tre stora medieservrar samtidigt. Dess inbyggda motor för delningsdetektering använder sex regeltyper – inklusive omöjlig förflyttning och enhetshastighet – för att automatiskt flagga misstänkt kontoaktivitet och skyddar din server från missbruk.
Viktiga funktioner i Tracearr
Flerserveröversikt
Anslut Plex, Jellyfin och Emby till ett gränssnitt och övervaka alla servrar från en enda översikt.
Delningsdetektering
Sex regeltyper — inklusive omöjliga resor och gränser för samtidiga strömmar — flaggar och poängsätter automatiskt misstänkt kontoaktivitet.
Stream Analytics
Se vem som tittade på vad, när och på vilken enhet, med uppdelningar av kodekar, transkodningsförhållanden och bandbreddsanvändning per session.
Biblioteksinsikter
Dedikerade sidor för distribution av hög kvalitet, ROI för lagring, detektering av dubbletter och engagemangsstatistik för hela din mediesamling.
Realtidsvarningar
Discord-webhooks och anpassade aviseringar startar omedelbart när delningsregler inträder eller användarnas förtroendepoäng sjunker.
Dataimport
Migrera befintlig visningshistorik från Tautulli eller Jellystat så att du startar med hela sammanhanget, inte från noll.
Varför köra Tracearr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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