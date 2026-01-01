Installera HortusFox med ett klicks installation.
Självhostat växthanteringssystem för att katalogisera, schemalägga skötselrutiner och organisera din trädgård privat.
Välj en VPS-prenumeration för HortusFox
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med HortusFox
HortusFox är en specialbyggd webbapplikation för växtentusiaster som vill hantera krukväxter och trädgårdar med struktur och integritet. Den låter dig katalogisera växter med foton, artnamn och anpassade attribut, organisera dem efter plats och ställa in återkommande skötselpåminnelser för vattning, gödsling och omplantering. Väderdataintegration hjälper utomhusträdgårdsmästare att anpassa skötselscheman efter miljöförhållanden, medan inbyggd växtigenkänning hjälper till att identifiera okända arter.
Att själv hosta HortusFox på din VPS säkerställer att år av tillväxtregister, skötselhistorik och växtfoton förblir under din fulla kontroll — ingen tredjeparts molntjänst kan avbryta åtkomsten till din samlingsdata eller tjäna pengar på dina trädgårdsvanor.
Viktiga funktioner i HortusFox
Skötselpåminnelser
Skapa återkommande uppgifter för vattning, gödning och omplantering så att du inte missar någon växt i ett fullspäckat skötselschema.
Platsbaserad organisation
Tilldela växter till specifika rum eller utomhusutrymmen för att snabbt filtrera din samling och hantera varje område separat.
Väderintegration
Anslut lokala väderdata för att automatiskt anpassa skötseln av utomhusväxter efter regn- och temperaturförhållanden.
Växtigenkänning
Identifiera okända arter från foton direkt i appen och lägg till bekräftad artdata i din katalog utan att lämna HortusFox.
Lagerhantering
Håll koll på krukor, gödsel, verktyg och förnödenheter tillsammans med dina växter så att du alltid har koll på trädgårdsresurserna.
Samarbetschatt
Inbyggd gruppchatt låter hushåll och team koordinera växtvårdsansvar utan separata meddelandeappar.
Varför köra HortusFox på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.