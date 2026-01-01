HortusFox är en specialbyggd webbapplikation för växtentusiaster som vill hantera krukväxter och trädgårdar med struktur och integritet. Den låter dig katalogisera växter med foton, artnamn och anpassade attribut, organisera dem efter plats och ställa in återkommande skötselpåminnelser för vattning, gödsling och omplantering. Väderdataintegration hjälper utomhusträdgårdsmästare att anpassa skötselscheman efter miljöförhållanden, medan inbyggd växtigenkänning hjälper till att identifiera okända arter.

Att själv hosta HortusFox på din VPS säkerställer att år av tillväxtregister, skötselhistorik och växtfoton förblir under din fulla kontroll — ingen tredjeparts molntjänst kan avbryta åtkomsten till din samlingsdata eller tjäna pengar på dina trädgårdsvanor.