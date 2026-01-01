AdventureLog är en plattform för resehantering med öppen källkod för att dokumentera tidigare äventyr och planera framtida resor. Byggd med SvelteKit och Django med PostGIS-stöd, kombinerar den en interaktiv världskarta för att visualisera destinationer med detaljerade reseplaneringsverktyg som täcker flerdagsresplaner, flyg, boende och aktivitetslistor.

Till skillnad från kommersiella reseappar som lagrar dina resor på tredjepartsservrar, är AdventureLog helt självhostad – dina foton, platshistorik och personliga resanteckningar finns kvar på infrastruktur du kontrollerar. Samarbetsfunktioner låter familjer och resesällskap dela planer och dokumentera minnen tillsammans, medan analysverktyg spårar besökta länder och regional statistik över utforskning över tid.