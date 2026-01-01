Driftsätt AdventureLog med en klicksinstallation.
Självhostad reseuppföljare och reseplanerare med interaktiva kartor, resplaner och fullständig dataäganderätt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med AdventureLog
AdventureLog är en plattform för resehantering med öppen källkod för att dokumentera tidigare äventyr och planera framtida resor. Byggd med SvelteKit och Django med PostGIS-stöd, kombinerar den en interaktiv världskarta för att visualisera destinationer med detaljerade reseplaneringsverktyg som täcker flerdagsresplaner, flyg, boende och aktivitetslistor.
Till skillnad från kommersiella reseappar som lagrar dina resor på tredjepartsservrar, är AdventureLog helt självhostad – dina foton, platshistorik och personliga resanteckningar finns kvar på infrastruktur du kontrollerar. Samarbetsfunktioner låter familjer och resesällskap dela planer och dokumentera minnen tillsammans, medan analysverktyg spårar besökta länder och regional statistik över utforskning över tid.
Viktiga funktioner i AdventureLog
Interaktiv världskarta
Visualisera alla destinationer du har besökt på en världskarta, vilket ger dig en omedelbar och tillfredsställande bild av hur långt dina resor har tagit dig.
Flerdagars reseplanering
Bygg kompletta resplaner med flyg, boende och aktiviteter som du organiserar dag för dag. Då samlar du all din reseplanering på ett ställe, istället för att ha den utspridd över kalkylblad och anteckningar.
Detaljerad äventyrsloggning
Dokumentera varje destination med datum, beskrivningar, personliga betyg och bilduppladdningar, och skapa en detaljerad resedagbok som växer med varje resa.
Reseanalys
Spåra statistik som besökta länder, utforskade regioner och total rest sträcka, och förvandla din resehistorik till meningsfulla personliga milstolpar.
Samarbetsresor
Dela äventyr och planera resor tillsammans med familj eller resesällskap, och håll alla samordnade kring resplaner och minnen utan att förlita er på tredjepartsverktyg för grupplanering.
Varför köra AdventureLog på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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