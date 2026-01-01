Bar Assistant är en självhostad webbapplikation för cocktailentusiaster och hemmabartendrar som vill hantera sin ingredienshylla och upptäcka recept baserat på vad de faktiskt har till hands.

Den går bortom en enkel receptbok genom att intelligent ta hänsyn till ingrediensersättningar, valfria komponenter och förälder-barn-ingrediensrelationer – vilket maximerar antalet cocktails du kan göra från ditt nuvarande lager utan att behöva åka till butiken.

Denna mall paketerar Salt Rim webbgränssnittet, Bar Assistant API-servern, Meilisearch för omedelbar fulltextsökning i din receptsamling, och Redis för cachning. Självhostning innebär att dina personliga receptanteckningar, egna cocktailkreationer och ingredienslager förblir på din egen server istället för att vara låsta i en tredjepartsapp.