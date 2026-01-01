Distribuera Bar Assistant med en klicksinstallation.
Självhostad cocktailreceptshanterare som spårar ditt barförråd och berättar exakt vilka drinkar du kan göra just nu.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bar Assistant
Bar Assistant är en självhostad webbapplikation för cocktailentusiaster och hemmabartendrar som vill hantera sin ingredienshylla och upptäcka recept baserat på vad de faktiskt har till hands.
Den går bortom en enkel receptbok genom att intelligent ta hänsyn till ingrediensersättningar, valfria komponenter och förälder-barn-ingrediensrelationer – vilket maximerar antalet cocktails du kan göra från ditt nuvarande lager utan att behöva åka till butiken.
Denna mall paketerar Salt Rim webbgränssnittet, Bar Assistant API-servern, Meilisearch för omedelbar fulltextsökning i din receptsamling, och Redis för cachning. Självhostning innebär att dina personliga receptanteckningar, egna cocktailkreationer och ingredienslager förblir på din egen server istället för att vara låsta i en tredjepartsapp.
Viktiga funktioner i Bar Assistant
Ingredienshyllsmatchning
Berätta för Bar Assistant vad du har i ditt barskåp så visar den omedelbart vilka cocktails du kan blanda, inklusive smarta matchningar med ingrediensersättningar.
Snabb fulltextsökning
Meilisearch driver omedelbar sökning bland recept, filtrerar efter tillagningsmetod, alkoholhalt, glastyp, taggar och mer så att du hittar rätt dryck omedelbart.
Receptimport
Skrapa recept direkt från cocktailwebbplatser eller skapa egna, organisera dem sedan i temabaserade samlingar för olika tillfällen eller säsonger.
Fleranvändarbehörigheter
Admin-, moderator-, allmänna roller och gästroller låter dig driva en delad bar för vänner eller ett team utan att ge alla samma åtkomstnivå.
Flexibla exportformat
Exportera recept som JSON, YAML, XML, Markdown eller utskriftsfärdiga sidor, så att du aldrig binder din samling till ett enda format eller en enda plattform.
Varför köra Bar Assistant på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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