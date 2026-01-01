Installera Baby Buddy med en klicksinstallation.
Omfattande bebisspårningsapp som hjälper föräldrar och vårdnadshavare att övervaka matning, sömn, blöjor och tillväxt privat.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Baby Buddy
Baby Buddy är en integritetsfokuserad applikation för bebisövervakning som hjälper föräldrar och vårdnadshavare att registrera dagliga aktiviteter, tillväxtmätningar och hälsoinformation för spädbarn. Matningsscheman, blöjbyten, sömnmönster, vikt- och längdmätningar samt medicinjournaler registreras alla via ett intuitivt webbgränssnitt, utformat för snabb inmatning under hektiska föräldramoment. Visuella diagram och rapporter gör det enkelt att identifiera mönster och dela data med barnläkare.
Att själv hosta Baby Buddy innebär att intima detaljer om ditt barns utveckling och hälsa aldrig når tredjepartsservrar eller annonsplattformar. Flera vårdnadshavare – föräldrar, mor- och farföräldrar, barnvakter – kan alla logga aktivitet från vilken enhet som helst, vilket håller hushållet synkroniserat utan att förlita sig på en kommersiell app som kan upphöra med tjänsten eller ändra sin integritetspolicy.
Viktiga funktioner i Baby Buddy
Åtkomst för flera vårdgivare
Föräldrar, mor- och farföräldrar samt barnvakter kan alla logga aktivitet samtidigt från vilken enhet som helst, så att alla är uppdaterade om barnets nuvarande rutiner och behov.
Omfattande aktivitetsspårning
Registrera matningstillfällen, blöjbyten, sömnperioder, magtid, bad och annat med inbyggda timers, så att loggningen tar bara sekunder även under stressiga stunder.
Tillväxt- och hälsojournaler
Följ vikt, längd och huvudomfång över tid med visuella diagram som ni kan dela direkt med vårdgivare vid barnläkarbesök.
Mönsterrapporter
Visuella rapporter visar matningsfrekvenstrender, sömnmönster och antal blöjbyten, vilket hjälper föräldrar att identifiera rutiner och upptäcka avvikelser tidigt.
Fullständig datasekretess
Alla register stannar på din egen server – ingen tredjepartsdatadelning, ingen reklamprofilering och ingen risk att förlora åtkomst om en kommersiell tjänst stängs ner.
Varför köra Baby Buddy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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