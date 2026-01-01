Baby Buddy är en integritetsfokuserad applikation för bebisövervakning som hjälper föräldrar och vårdnadshavare att registrera dagliga aktiviteter, tillväxtmätningar och hälsoinformation för spädbarn. Matningsscheman, blöjbyten, sömnmönster, vikt- och längdmätningar samt medicinjournaler registreras alla via ett intuitivt webbgränssnitt, utformat för snabb inmatning under hektiska föräldramoment. Visuella diagram och rapporter gör det enkelt att identifiera mönster och dela data med barnläkare.

Att själv hosta Baby Buddy innebär att intima detaljer om ditt barns utveckling och hälsa aldrig når tredjepartsservrar eller annonsplattformar. Flera vårdnadshavare – föräldrar, mor- och farföräldrar, barnvakter – kan alla logga aktivitet från vilken enhet som helst, vilket håller hushållet synkroniserat utan att förlita sig på en kommersiell app som kan upphöra med tjänsten eller ändra sin integritetspolicy.