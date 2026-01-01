Installera AirTrail med ett klick.
Personlig flygdagbok med öppen källkod för att logga, visualisera och analysera dina flygresor på en interaktiv världskarta.
Välj en VPS-prenumeration för AirTrail
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med AirTrail
AirTrail är en webbapp för personlig flygspårning med öppen källkod som låter dig registrera varje flygning, visualisera dina rutter på en interaktiv världskarta och utforska statistik om din resehistorik. Den stöder import av flygdata från populära tjänster som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt och JetLog, vilket gör det enkelt att bygga en komplett logg från första dagen. Stöd för flera användare låter varje hushållsmedlem upprätthålla en separat privat flygdagbok på samma instans.
Att själv hosta AirTrail på din egen VPS håller din resehistorik privat och helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter och utan att någon tredjepartstjänst behåller dina data. Den första användaren som registrerar sig får automatiskt ägarnivååtkomst.
Viktiga funktioner i AirTrail
Interaktiv världskarta
Se varje flygning utritad på en världskarta med ruttlinjer som förbinder varje ursprung och destination du har besökt.
Flyghistorikimport
Importera befintliga loggar från MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog och byAir för att omedelbart fylla på din historik.
Resestatistik
Utforska totaler och uppdelningar för flugen sträcka, besökta länder, använda flygplatser, flygbolag och tid i luften.
Fleranvändarstöd
Dela en AirTrail-instans med familj eller resesällskap — varje användare behåller sin egen privata flyglogg och statistik.
Offentlig flygdelning
Generera en delbar länk så att andra kan bläddra i din interaktiva flygkarta utan att behöva ett konto.
Varför köra AirTrail på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.