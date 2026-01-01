AirTrail är en webbapp för personlig flygspårning med öppen källkod som låter dig registrera varje flygning, visualisera dina rutter på en interaktiv världskarta och utforska statistik om din resehistorik. Den stöder import av flygdata från populära tjänster som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt och JetLog, vilket gör det enkelt att bygga en komplett logg från första dagen. Stöd för flera användare låter varje hushållsmedlem upprätthålla en separat privat flygdagbok på samma instans.

Att själv hosta AirTrail på din egen VPS håller din resehistorik privat och helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter och utan att någon tredjepartstjänst behåller dina data. Den första användaren som registrerar sig får automatiskt ägarnivååtkomst.