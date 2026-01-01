changedetection.io är en självhostad plattform för webbplatsövervakning som upptäcker och meddelar dig om ändringar på vilken webbsida som helst — från innehållsuppdateringar och prisförändringar till lagerpåfyllningar och regulatoriska ändringar. Den går bortom enkla upptidskontroller genom att låta dig rikta in dig på specifika sidkomponenter med CSS-väljare, XPath, JSONPath eller visuellt urval, och den använder en integrerad Playwright Chrome-webbläsare för att övervaka JavaScript-renderade sidor och webbplatser som kräver inloggning.

Självhostning håller dina övervakningsmål, konkurrensanalys och meddelandedata helt privata, utan avgifter per sida eller per kontroll oavsett hur många webbplatser eller hur ofta du övervakar dem.