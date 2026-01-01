Installera changedetection.io med en klicksinstallation.
Självhostat verktyg som övervakar ändringar på webbplatsen och varnar dig när innehåll, priser eller sidelement ändras.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med changedetection.io
changedetection.io är en självhostad plattform för webbplatsövervakning som upptäcker och meddelar dig om ändringar på vilken webbsida som helst — från innehållsuppdateringar och prisförändringar till lagerpåfyllningar och regulatoriska ändringar. Den går bortom enkla upptidskontroller genom att låta dig rikta in dig på specifika sidkomponenter med CSS-väljare, XPath, JSONPath eller visuellt urval, och den använder en integrerad Playwright Chrome-webbläsare för att övervaka JavaScript-renderade sidor och webbplatser som kräver inloggning.
Självhostning håller dina övervakningsmål, konkurrensanalys och meddelandedata helt privata, utan avgifter per sida eller per kontroll oavsett hur många webbplatser eller hur ofta du övervakar dem.
Viktiga funktioner i changedetection.io
JavaScript-sidstöd
Integrerad Playwright-webbläsare renderar dynamiska enkel-sidiga appar och hanterar inloggningsflöden som grundläggande HTTP-övervakningsverktyg inte kan nå.
Exakt elementmålinriktning
CSS-väljare, XPath, JSONPath och visuell markering låter dig övervaka exakt det innehåll som är viktigt snarare än hela sidan.
Pris- och lagerpåfyllningsaviseringar
Ställ in prisgränser och nyckelordsutlösare så att du bara får aviseringar när en produkt sjunker under ditt målpris eller kommer tillbaka i lager.
70+ Aviseringskanaler
Skicka aviseringar till Discord, Slack, Telegram, e-post, webhooks och dussintals fler tjänster via Apprise-biblioteket utan ytterligare konfiguration.
Ändringshistorik med diffvy
Vi lagrar och markerar visuellt varje upptäckt ändring. På så sätt kan du granska exakt vilka ändringar som skedde och när, utan att återbesöka den ursprungliga sidan.
Varför köra changedetection.io på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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