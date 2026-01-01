Installera dashdot med en klicksinstallation.
Minimalistisk serveröversikt som visar realtidsstatistik för CPU, RAM, lagring och nätverk med en modern glassmorfisk design.
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Vad du kan bygga med dashdot
dashdot är en lättviktig, öppen källkods-serveröversikt som ger självhostare en snygg överblick över sin VPS viktigaste data. Till skillnad från kompletta övervakningsstackar som kräver databaser, agenter och komplex konfiguration, kör dashdot som en enda container — distribuera den så visas din CPU-belastning, RAM-användning, lagringskapacitet och nätverksgenomströmning omedelbart utan någon installation.
Du kan fästa det glassmorfiska gränssnittet i en webbläsarflik eller visa det på en väggmonterad skärm. Eftersom den läser systemmått direkt från värden, stannar allt på din egen infrastruktur — ingen extern telemetri, inga konton krävs, ingen data lämnar din server.
Viktiga funktioner i dashdot
Realtidssystemmätvärden
CPU-belastning i realtid, RAM-användning, lagringskapacitet och nätverksgenomströmning uppdateras kontinuerligt så att du alltid kan se din servers aktuella status med en överblick.
Konfigurationsfri driftsättning
Ingen databas, inga agenter, ingen installationsguide — en container startar och din serverstatistik visas omedelbart utan någon manuell konfiguration.
CPU-temperaturövervakning
Man läser av hårdvarans temperatursensorer direkt från värden, vilket ger dig tidig varning om termiska problem innan de påverkar prestandan.
Glasmorfisk design
Gränssnittet med frostat glas är byggt för att fästas i en webbläsarflik eller visas på en dedikerad skärm som en live-statuspanel för server.
Lättviktigt fotavtryck
dashdot använder minimalt med egen CPU och RAM, så övervakningskostnaden påverkar inte nämnvärt de resurser den mäter.
Varför köra dashdot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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