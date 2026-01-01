dashdot är en lättviktig, öppen källkods-serveröversikt som ger självhostare en snygg överblick över sin VPS viktigaste data. Till skillnad från kompletta övervakningsstackar som kräver databaser, agenter och komplex konfiguration, kör dashdot som en enda container — distribuera den så visas din CPU-belastning, RAM-användning, lagringskapacitet och nätverksgenomströmning omedelbart utan någon installation.

Du kan fästa det glassmorfiska gränssnittet i en webbläsarflik eller visa det på en väggmonterad skärm. Eftersom den läser systemmått direkt från värden, stannar allt på din egen infrastruktur — ingen extern telemetri, inga konton krävs, ingen data lämnar din server.