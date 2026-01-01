Coder är den ledande plattformen med öppen källkod för egenhostade molnbaserade utvecklingsmiljöer, som ingenjörsorganisationer använder för att standardisera, säkra och skala sin utvecklingsinfrastruktur. Plattformsteam definierar arbetsytor som Terraform-mallar — där de specificerar IDE, beroenden, resursallokering och nätverksåtkomst — och utvecklare startar konsekventa, kodklara miljöer på några minuter istället för att lägga dagar på lokal installation.

Att egenhosta Coder på din VPS innebär att källkod och autentiseringsuppgifter aldrig lämnar din infrastruktur, vilket uppfyller strikta säkerhets- och efterlevnadskrav. Docker-socketintegrationen låter Coder tillhandahålla containerbaserade arbetsytor direkt på värden, vilket ger varje utvecklare isolerade miljöer som stöds av din VPS-beräkningskraft samtidigt som du behåller centraliserad kontroll över resurser, granskningsloggar och åtkomstpolicyer.