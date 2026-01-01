Installera Coder med ett klick.
Öppen källkodsplattform för provisionering av självhostade molnutvecklingsmiljöer från Terraform-mallar på er egen infrastruktur.
Välj en VPS-prenumeration för Coder
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Coder
Coder är den ledande plattformen med öppen källkod för egenhostade molnbaserade utvecklingsmiljöer, som ingenjörsorganisationer använder för att standardisera, säkra och skala sin utvecklingsinfrastruktur. Plattformsteam definierar arbetsytor som Terraform-mallar — där de specificerar IDE, beroenden, resursallokering och nätverksåtkomst — och utvecklare startar konsekventa, kodklara miljöer på några minuter istället för att lägga dagar på lokal installation.
Att egenhosta Coder på din VPS innebär att källkod och autentiseringsuppgifter aldrig lämnar din infrastruktur, vilket uppfyller strikta säkerhets- och efterlevnadskrav. Docker-socketintegrationen låter Coder tillhandahålla containerbaserade arbetsytor direkt på värden, vilket ger varje utvecklare isolerade miljöer som stöds av din VPS-beräkningskraft samtidigt som du behåller centraliserad kontroll över resurser, granskningsloggar och åtkomstpolicyer.
Viktiga funktioner i Coder
Terraform arbetsytemallar
Definiera reproducerbara utvecklingsmiljöer som kod och tillhandahåll konsekventa arbetsytor för varje utvecklare med ett klick.
Fungerar med valfri IDE
Utvecklare ansluter med VS Code, JetBrains eller webbläsarbaserade redigerare över SSH utan att ändra sitt föredragna arbetsflöde.
Autostart och autostopp
Arbetsytor startar automatiskt vid åtkomst och stannar enligt ett schema, vilket minskar förbrukningen av inaktiva resurser och infrastrukturkostnaderna.
SSO och revisionsloggning
Integrera med OIDC, GitHub eller företagsidentitetsleverantörer och upprätthåll fullständiga granskningsloggar för säkerhet och efterlevnad.
Resurskvoter
Ange CPU- och minnesgränser per användare för att förhindra att skenande arbetsytor förbrukar alla tillgängliga VPS-resurser.
Varför köra Coder på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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