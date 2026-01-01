Driftsätt Fusio med ett klick.
API-hanteringsplattform med öppen källkod för att bygga, driva och monetarisera API:er med en visuell utvecklarportal.
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Vad du kan bygga med Fusio
Fusio är en självhostad, öppen källkods API-hanteringsplattform som fungerar som både en API-gateway och en backend-byggare. Den låter dig exponera databastabeller, mikrotjänster eller anpassad logik som REST API:er utan att skriva standardkod — med stöd för MySQL, PostgreSQL, MongoDB och mer. En inbyggd utvecklarportal ger externa utvecklare självbetjäningsåtkomst, API-nyckelhantering och live OpenAPI-dokumentation, medan prenumerationsplaner och hastighetsbegränsning gör det enkelt att tjäna pengar på dina API:er.
Med inbyggt stöd för Model Context Protocol (MCP) kan Fusio också fungera som en integrationshubb för AI-agenter, och koppla dina data och tjänster direkt till LLM-arbetsflöden. Självhosting på din VPS håller all API-trafik och affärslogik under din kontroll.
Viktiga funktioner i Fusio
Databas till API
Tillgängliggör MySQL, PostgreSQL, MongoDB och andra datakällor som styrda REST API:er utan att skriva boilerplate-kod.
Utvecklarportal
Ge externa utvecklare åtkomst till självbetjänings-API, nyckelhantering och live OpenAPI-dokumentation i en varumärkesportal.
API-monetisering
Skapa prenumerationsplaner och hastighetsbegränsningsnivåer för att ta betalt för API-användning med konfigurerbara kvoter och faktureringsintegration.
MCP-integration
Anslut dina API:er direkt i AI-agentarbetsflöden via inbyggt stöd för Model Context Protocol för integrering av LLM-verktyg.
SDK-generering
Generera automatiskt klient-SDK:er för alla större programmeringsspråk för att påskynda integreringar av tredjeparts-API:er.
Varför köra Fusio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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