Fusio är en självhostad, öppen källkods API-hanteringsplattform som fungerar som både en API-gateway och en backend-byggare. Den låter dig exponera databastabeller, mikrotjänster eller anpassad logik som REST API:er utan att skriva standardkod — med stöd för MySQL, PostgreSQL, MongoDB och mer. En inbyggd utvecklarportal ger externa utvecklare självbetjäningsåtkomst, API-nyckelhantering och live OpenAPI-dokumentation, medan prenumerationsplaner och hastighetsbegränsning gör det enkelt att tjäna pengar på dina API:er.

Med inbyggt stöd för Model Context Protocol (MCP) kan Fusio också fungera som en integrationshubb för AI-agenter, och koppla dina data och tjänster direkt till LLM-arbetsflöden. Självhosting på din VPS håller all API-trafik och affärslogik under din kontroll.