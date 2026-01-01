Mylar3 är den aktivt underhållna Python 3-forken av Mylar — en automatiserad nedladdare och bibliotekshanterare för serietidningar som övervakar serier, köar nya nummer när de släpps, överlämnar nedladdningarna till din befintliga klient och efterbehandlar de resulterande CBR/CBZ-filerna till ett rent bibliotek. Den kommunicerar med SABnzbd, NZBGet och ett brett utbud av torrentklienter, inklusive qBittorrent, Transmission, Deluge och rTorrent.

Att självhosta Mylar3 på din egen VPS håller din läslista, bevakningskö och inloggningsuppgifter för nedladdningsklienten inom din infrastruktur istället för en SaaS-tjänst. I kombination med en serieläsare som Komga eller Kavita blir installationen en personlig Plex-liknande stack för serietidningar — som automatiskt hämtar nya nummer till ett bibliotek som mobila och stationära läsare kan använda var som helst ifrån.