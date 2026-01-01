Installera Mylar3 med ettklicksinstallation
Självhostad serietidningsnedladdare och bibliotekshanterare som automatiserar spårning av nya nummer från NZB- och torrentkällor.
Välj en VPS-prenumeration för Mylar3
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mylar3
Mylar3 är den aktivt underhållna Python 3-forken av Mylar — en automatiserad nedladdare och bibliotekshanterare för serietidningar som övervakar serier, köar nya nummer när de släpps, överlämnar nedladdningarna till din befintliga klient och efterbehandlar de resulterande CBR/CBZ-filerna till ett rent bibliotek. Den kommunicerar med SABnzbd, NZBGet och ett brett utbud av torrentklienter, inklusive qBittorrent, Transmission, Deluge och rTorrent.
Att självhosta Mylar3 på din egen VPS håller din läslista, bevakningskö och inloggningsuppgifter för nedladdningsklienten inom din infrastruktur istället för en SaaS-tjänst. I kombination med en serieläsare som Komga eller Kavita blir installationen en personlig Plex-liknande stack för serietidningar — som automatiskt hämtar nya nummer till ett bibliotek som mobila och stationära läsare kan använda var som helst ifrån.
Viktiga funktioner i Mylar3
Tittlistor för serier
Spåra pågående serier, enskilda nummer, berättelsebågar och engångspublikationer så att nya utgåvor automatiskt hamnar i kö i samma ögonblick som de blir tillgängliga.
NZB och torrentklienter
Skicka vidare nedladdningar till SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent och andra klienter via deras standard-API:er.
Indexerintegrationer
Sök bland Newznab/Torznab-indexerare, offentliga DDL-leverantörer och konfigurerbara RSS-flöden för att hitta varje spårat problem.
Biblioteksefterbearbetning
Döper om, flyttar och taggar nedladdade filer till en ren mappstruktur (CBR/CBZ) lämplig för Komga, Kavita, ComicRack och andra.
ComicVine metadata
Hämtar omslagsbilder, nummerföljd och utgivarmetadata från ComicVine så att biblioteket förblir konsekvent och välmärkt.
Bakgrundsschemaläggare
Kör kontinuerliga schemalagda kontroller efter nya problem, saknad efterfyllning och jobb för namnbyte, så att biblioteket uppdateras utan manuell inblandning.
Varför köra Mylar3 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.