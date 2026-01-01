OctoBot är en gratis handelsbot för kryptovalutor med öppen källkod som ansluter till Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit och fler än 15 andra börser via ett enda webbgränssnitt. Den stöder grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-drivna strategier, automatisering med TradingView-webhooks och en helt skriptbar backtesting-motor för att förfina inställningar mot historisk marknadsdata.

Att själv hosta OctoBot på din egen VPS håller varje API-nyckel, profil och handelshistorik under din direkta kontroll, utan något förmedlande lager mellan dig och börsen. Webbläsargränssnittet körs dygnet runt på din VPS så att strategier fortsätter att exekveras även när din lokala maskin är offline, och plugin-systemet Tentacles låter dig utöka boten med anpassade signaler eller gränssnitt utan att röra den ursprungliga avbildningen.