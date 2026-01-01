Installera OctoBot med ettklicksinstallation.
Kryptohandelsbot med öppen källkod för att automatisera AI-, grid-, DCA- och TradingView-strategier på över 15 börser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OctoBot
OctoBot är en gratis handelsbot för kryptovalutor med öppen källkod som ansluter till Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit och fler än 15 andra börser via ett enda webbgränssnitt. Den stöder grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-drivna strategier, automatisering med TradingView-webhooks och en helt skriptbar backtesting-motor för att förfina inställningar mot historisk marknadsdata.
Att själv hosta OctoBot på din egen VPS håller varje API-nyckel, profil och handelshistorik under din direkta kontroll, utan något förmedlande lager mellan dig och börsen. Webbläsargränssnittet körs dygnet runt på din VPS så att strategier fortsätter att exekveras även när din lokala maskin är offline, och plugin-systemet Tentacles låter dig utöka boten med anpassade signaler eller gränssnitt utan att röra den ursprungliga avbildningen.
Viktiga funktioner i OctoBot
15+ börssupport
Anslut till Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit och många fler spot- och terminsbörser från en enda distribution.
Flera strategityper
Kör gridhandel, DCA, market making, arbitrage, AI-drivna signaler och TradingView webhook-strategier sida vid sida i oberoende profiler.
TradingView-automatisering
Ta emot TradingView-aviseringar direkt i OctoBot för att utlösa affärer från dina favoritindikatorer i Pine Script utan mellanhänder.
Baktestningsmotor
Testa strategier mot historisk marknadsdata med detaljerade prestandarapporter innan du riskerar kapital på en livebörs.
Tentacles plugin-system
Utöka OctoBot med community-tentakler för nya strategier, börser och gränssnitt, eller skriv dina egna utan att forka projektet.
Telegram och webbaviseringar
Övervaka portfölj och handelsaktivitet från den inbyggda webbpanelen eller skicka liveaviseringar till Telegram för kontroll på språng.
Varför köra OctoBot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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