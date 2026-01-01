Installera Jellystat med en klicksinstallation.
Statistik- och insiktsöversikt med öppen källkod för Jellyfin medieserver med detaljerad uppspelningsspårning och användaranalys.
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Vad du kan bygga med Jellystat
Jellystat är en statistikapplikation med öppen källkod byggd specifikt för Jellyfin medieserver, inspirerad av Tautullis analysstil för Plex. Den ansluter till din Jellyfin-servers API och samlar kontinuerligt in uppspelningsdata, användaraktivitet och biblioteksinformation, och presenterar allt genom interaktiva diagram och detaljerade användarspecifika instrumentpaneler.
Att själv hosta Jellystat på en VPS håller din visningshistorik och serveranalys helt under din kontroll, fritt från spårningstjänster från tredje part. En medföljande PostgreSQL-databas bevarar historisk uppspelningsdata över containeruppdateringar, och det inbyggda säkerhetskopieringssystemet sparar din statistik och konfiguration så att analysen överlever uppgraderingar och migreringar utan manuella exporter.
Viktiga funktioner i Jellystat
Uppspelningsspårning
Jellyfin loggar varje ström med information om användare, objekt, enhet och visningslängd, så att du får en komplett historik över mediaserveraktiviteten.
Insikter om användaraktivitet
Användarspecifika översikter visar visningstid, favoritinnehåll och visningsmönster i hela hushållet för en transparent översikt över medieanvändningen.
Biblioteksstatistik
Detaljerade sammanställningar av filmer, serier och annat innehåll efter genre, codec och upplösning visar hur ditt mediebibliotek ser ut.
Inbyggda säkerhetskopior
Säkerhetskopiering och återställning med ett klick för Jellystat-databasen skyddar din historiska statistik vid uppgraderingar, migreringar och värdbyten.
Trygg autentisering
JWT-baserad inloggning skyddar analyspanelen från offentlig åtkomst utan att vara beroende av Jellyfins användarkonton för inloggning.
Varför köra Jellystat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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