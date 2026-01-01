Jellystat är en statistikapplikation med öppen källkod byggd specifikt för Jellyfin medieserver, inspirerad av Tautullis analysstil för Plex. Den ansluter till din Jellyfin-servers API och samlar kontinuerligt in uppspelningsdata, användaraktivitet och biblioteksinformation, och presenterar allt genom interaktiva diagram och detaljerade användarspecifika instrumentpaneler.

Att själv hosta Jellystat på en VPS håller din visningshistorik och serveranalys helt under din kontroll, fritt från spårningstjänster från tredje part. En medföljande PostgreSQL-databas bevarar historisk uppspelningsdata över containeruppdateringar, och det inbyggda säkerhetskopieringssystemet sparar din statistik och konfiguration så att analysen överlever uppgraderingar och migreringar utan manuella exporter.