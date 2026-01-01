Mathesar är en webbapplikation med öppen källkod som lägger ett gränssnitt i kalkylbladsstil ovanpå vilken PostgreSQL-databas som helst. Istället för att ersätta din databas ansluter den direkt med hjälp av inbyggda PostgreSQL-roller och behörigheter. På så sätt ser varje användare exakt den data de har behörighet att komma åt – utan att ett separat identitetslager krävs.

Att själv hosta Mathesar håller din data under din kontroll samtidigt som det ger icke-tekniska teammedlemmar ett sätt att fråga, filtrera och redigera poster via ett välbekant rutnätsgränssnitt. Utvecklare behåller full tillgång till det underliggande Postgres-schemat, vilket innebär att Mathesar fungerar tillsammans med dina befintliga verktyg istället för att ersätta dem.