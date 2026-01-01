Installera Mathesar med en klicksinstallation.
Ett gränssnitt med öppen källkod i kalkylbladsstil för att utforska och redigera PostgreSQL-databaser utan att skriva SQL.
Välj en VPS-prenumeration för Mathesar
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mathesar
Mathesar är en webbapplikation med öppen källkod som lägger ett gränssnitt i kalkylbladsstil ovanpå vilken PostgreSQL-databas som helst. Istället för att ersätta din databas ansluter den direkt med hjälp av inbyggda PostgreSQL-roller och behörigheter. På så sätt ser varje användare exakt den data de har behörighet att komma åt – utan att ett separat identitetslager krävs.
Att själv hosta Mathesar håller din data under din kontroll samtidigt som det ger icke-tekniska teammedlemmar ett sätt att fråga, filtrera och redigera poster via ett välbekant rutnätsgränssnitt. Utvecklare behåller full tillgång till det underliggande Postgres-schemat, vilket innebär att Mathesar fungerar tillsammans med dina befintliga verktyg istället för att ersätta dem.
Viktiga funktioner i Mathesar
Kalkylbladsbaserad redigering
Bläddra, filtrera, sortera och redigera rader i valfri tabell via ett bekant rutnät, utan att behöva SQL eller en databasklient.
Visuell frågebyggare
Bygg frågor med kopplingar, aggregeringar och filter via ett peka-och-klicka-gränssnitt som synkroniseras med ditt Postgres-schema.
Inbyggd åtkomstkontroll
Mathesar använder riktiga PostgreSQL-roller och behörigheter, så din databas egna säkerhetsregler styr alltid vad användare kan se och redigera.
CSV-import och -export
Ladda upp CSV- eller TSV-filer direkt i tabeller, eller exportera valfri vy till ett kalkylblad för offlineanalys.
Delbara dataformulär
Skapa enkla inmatningsformulär som låter medarbetare lägga till rader i en tabell utan att exponera hela databasgränssnittet.
Varför köra Mathesar på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.