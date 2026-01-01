Installera FusionDirectory med en klicksinstallation.
Webbaserad identitetshantering för LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP och SSH-nyckeladministration.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FusionDirectory
FusionDirectory är en applikation för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod som förvandlar en standard LDAP-katalog till en hanterbar plattform för användare, grupper, e-postkonton, Samba-resurser, Kerberos-principer och dussintals andra systemtjänster. Istället för att skriva ldif-filer eller använda ldapsearch från kommandoraden, arbetar administratörer i ett webbgränssnitt som förstår schemana för de tjänster de ansluter till.
Att själv hosta FusionDirectory på en VPS håller katalogen – systemet som registrerar varje konto i ditt nätverk – helt under din kontroll. Denna distribution paketerar en OpenLDAP-backend förladdad med de nödvändiga FusionDirectory-schemana, så webbgränssnittet och katalogen den hanterar startar tillsammans som en enda applikationsstack.
Viktiga funktioner i FusionDirectory
Webbaserad LDAP-administration
Hantera användare, grupper, organisationsenheter och ACL:er i en webbläsare utan att skriva ldif-filer eller köra ldapadd från en terminal.
Samba och Kerberos
Tillhandahåll Samba-filresurskonton och Kerberos-principer direkt från användarregister, vilket synkroniserar Windows-nätverk och SSO med katalogen.
Insticksprogramarkitektur
Utöka katalogen med valfria moduler för e-post, DNS, DHCP, SSH-nycklar, sudo-regler, certifikat och lösenordspolicyer – aktivera endast de du behöver.
Medföljande OpenLDAP
Innehåller en OpenLDAP-backend förladdad med FusionDirectory-scheman, så att katalogen kan hanteras omedelbart efter driftsättning.
Granskningslogg
Inbyggt granskningsplugin loggar varje katalogändring med information om vem, vad och när, för att stödja efterlevnadsgranskningar och kriminaltekniska utredningar.
Hantering av lösenordspolicy
Konfigurera regler för lösenordskomplexitet, giltighetstid och utelåsning via användargränssnittet och tillämpa dem för användargrupper från en enda skärm.
Varför köra FusionDirectory på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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