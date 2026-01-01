FusionDirectory är en applikation för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod som förvandlar en standard LDAP-katalog till en hanterbar plattform för användare, grupper, e-postkonton, Samba-resurser, Kerberos-principer och dussintals andra systemtjänster. Istället för att skriva ldif-filer eller använda ldapsearch från kommandoraden, arbetar administratörer i ett webbgränssnitt som förstår schemana för de tjänster de ansluter till.

Att själv hosta FusionDirectory på en VPS håller katalogen – systemet som registrerar varje konto i ditt nätverk – helt under din kontroll. Denna distribution paketerar en OpenLDAP-backend förladdad med de nödvändiga FusionDirectory-schemana, så webbgränssnittet och katalogen den hanterar startar tillsammans som en enda applikationsstack.