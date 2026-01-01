Installera Pgweb med ettklicksinstallation.
En lättviktig webbaserad PostgreSQL-webbläsare utan några beroenden för omedelbar databasutforskning från vilken modern webbläsare som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Pgweb
Pgweb är en modern, plattformsoberoende PostgreSQL-databasbläddrare byggd med Go och distribuerad som en enda binärfil utan externa beroenden. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att bläddra i scheman, köra anpassade SQL-frågor och exportera data – utan komplexiteten hos traditionella databashanteringssviter.
Att distribuera Pgweb på din VPS ger hela ditt team en centraliserad, alltid tillgänglig databasbläddrare säkrad med HTTP-grundläggande autentisering. Den körs tillsammans med dina PostgreSQL-instanser på ett privat nätverk, vilket ger säker ad hoc-frågeåtkomst utan att exponera råa databasuppgifter för utvecklare.
Viktiga funktioner i Pgweb
Noll beroenden
Enkel binär distribution betyder att du kan börja bläddra i PostgreSQL-databaser på några sekunder utan att behöva några körtidsbibliotek eller systempaket.
Flersessionsstöd
Anslut till och växla mellan flera PostgreSQL-databaser samtidigt, vilket gör det enkelt att jämföra data mellan olika miljöer.
Dataexport
Exportera tabell- och frågeresultat direkt till CSV, JSON eller XML för analys i kalkylblad och verktyg för affärsintelligens.
SSH-tunnelanslutningar
Anslut säkert till fjärrdatabaser via SSH-tunnlar utan att exponera PostgreSQL-portar offentligt eller ändra brandväggsregler.
Frågehistorik
Spårar automatiskt tidigare utförda satser så att ni snabbt kan återkalla och återanvända komplexa frågor utan att skriva om dem.
Varför köra Pgweb på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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