Pgweb är en modern, plattformsoberoende PostgreSQL-databasbläddrare byggd med Go och distribuerad som en enda binärfil utan externa beroenden. Den erbjuder ett rent webbgränssnitt för att bläddra i scheman, köra anpassade SQL-frågor och exportera data – utan komplexiteten hos traditionella databashanteringssviter.

Att distribuera Pgweb på din VPS ger hela ditt team en centraliserad, alltid tillgänglig databasbläddrare säkrad med HTTP-grundläggande autentisering. Den körs tillsammans med dina PostgreSQL-instanser på ett privat nätverk, vilket ger säker ad hoc-frågeåtkomst utan att exponera råa databasuppgifter för utvecklare.